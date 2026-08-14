Município participa de reunião da Comissão Intergestores Bipartite para fortalecimento de políticas públicas de assistência social

Por Assessoria

Publicada em 14/08/2026 às 14h37

Nesta quinta-feira (13), a primeira-dama e secretária municipal de Desenvolvimento Social, Leidiane Lima, acompanhada da secretária executiva Danieli Aline Nery, esteve na cidade de Buritis para participar da 74ª Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Bipartite – CIB, onde o Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social de Rondônia (Coegemas) discutiu formas de implantar melhorias nas políticas públicas dos serviços de assistência social nos municípios de Rondônia, como a elaboração do Plano de Apoio Técnico no Âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) no estado, entre outros

Gestores de 48 municípios do estado estiveram presentes na reunião. Leidiane parabenizou o prefeito de Buritis, Valtair Fritz dos Reis, e a primeira-dama Lúcia Bruscagim, pela organização do evento, e agradeceu a recepção oferecida pela presidente do Coegemas e secretária de assistência social de Buritis, Saionara Verônica Costa.

A secretária também destacou a importância do alinhamento dos gestores municipais para a construção e aprimoramento das ações desenvolvidas na área da assistência social. “É essencial que os gestores trabalhem em conjunto para que as políticas públicas municipais voltadas à proteção social sejam fortalecidas, e nós sempre buscaremos o melhor para o desenvolvimento social de Jaru”, afirmou Leidiane.

Também estiveram presentes na 74ª Reunião Ordinária da CIB o diretor técnico de Políticas Públicas da Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social -Seas, Bruno Fontinele, a coordenadora estadual da Política de Assistência Social da Seas, Fabiane Passarini.