Mari Gonzalez posa de biquíni e ganha elogios:

Por IG

Publicada em 14/08/2026 às 15h51

Mari Gonzalez, de 32 anos, encantou os seguidores ao abrir um álbum de fotos da viagem que fez a F ernando de Noronha, ao lado do namorado, Pipo Marques. Nas imagens, a influenciadora aparece de biquíni, renovando o bronzeado e relaxando à beira-mar.

Para a ocasião, Mari elegeu um biquíni fininho, estampado em tons de verde, laranja, preto, amarelo e vermelho. As peças valorizaram o corpo escultural da influenciadora, que posou com a paisagem paradisíaca ao fundo.

A beldade também apareceu em clima de romance ao lado de Pipo Marques. Além disso, Mari posou sorridente ao lado de familiares, que também acompanharam o casal na viagem. "Que felicidade voltar em Noronha com eles", escreveu na legenda da publicação.

A beleza da influenciadora encantou os seguidores, que deixaram mensagens carinhosas na sessão de comentários da postagem. "Tão perfeita e tão amorosa! Amo seu jeitinho, Mari linda", escreveu uma. "Esplêndida", elogiou outro. "Na minha opinião, essa é a mulher mais linda do Brasil", declarou um terceiro fã da famosa.

Mari Gonzalez e Pipo Marques, filho do cantor Bell Marques, assumiram o namoro em junho de 2024. Aos 32 anos, o jovem atua como cantor, empresário e atleta amador de corrida de rua. Atualmente, o casal mantém um relacionamento à distância entre Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo.