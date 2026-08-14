Escola Judicial do TRT-14 realiza “Café com Eles” para debater os desafios da masculinidade contemporânea

Por trt14

Publicada em 14/08/2026 às 16h25

A Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (RO/AC) promove, no dia 21 de agosto de 2026, o evento “Café com Eles”. Com o tema “Desafios de Ser Homem Hoje”, a atividade ocorrerá das 8h às 10h, no Plenarinho do TRT-14, em Porto Velho.



A palestra será conduzida pelo psicólogo Cristiano Corrêa de Paula, do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia (TJRO). A iniciativa propõe um espaço de diálogo e reflexão sobre os desafios, os papéis e as transformações relacionadas à experiência de ser homem na sociedade contemporânea, estimulando o debate sobre mudanças sociais e relações interpessoais. O encontro reforça o compromisso da Escola Judicial com a formação contínua e a promoção de ambientes de trabalho mais conscientes e humanizados.

A programação é aberta ao público. As inscrições devem ser realizadas por meio do formulário disponível aqui. respeitando os prazos: até 17/08/2026 para a modalidade presencial e até 20/08/2026 para a modalidade telepresencial.

Serviço

Evento: Café com Eles

Tema: “Desafios de Ser Homem Hoje”

Data: 21 de agosto de 2026

Horário: das 8h às 10h

Local: Plenarinho do TRT-14 (Porto Velho)

Modalidade: híbrida (presencial e virtual)