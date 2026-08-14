Separar para transformar, Porto Velho dá o primeiro passo para mudar a realidade dos resíduos sólidos

Por Helen Paiva

Publicada em 14/08/2026 às 16h30

Separar o lixo seco do úmido parece um gesto pequeno. Mas, para Porto Velho, capital que enfrenta desafios históricos na gestão de resíduos, essa atitude simples é o ponto de virada para transformar passivo ambiental em oportunidade econômica.

Nesta sexta-feira (14), a Prefeitura abriu as portas do auditório da Biblioteca Municipal Francisco Meirelles para o 1º Seminário Porto-Velhense de Resíduos Sólidos. O objetivo foi direto, unir poder público, especialistas e associações de catadores para desenhar soluções reais para a cidade.

A responsabilidade não acaba na lixeira

Um dos principais alertas do evento foi sobre o papel do cidadão. A gestão do lixo não é um problema que "desaparece" quando o saco de lixo vai para a calçada.

"Essa responsabilidade não é só do município ou do Estado. É um compromisso de todos. Em casa, precisamos saber separar, no mínimo, o lixo seco do molhado. Isso aumenta a vida útil do aterro e faz com que apenas o rejeito real vá para lá" disse, Renato Muzzolon, representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema).

A orientação inicial é prática e sem complicação: nada de surtar separando plásticos, vidros e metais um por um. A regra de ouro para começar é apenas dividir em duas sacolas:

Lixo Seco (Reciclável): Papel, plástico, metal, papelão.

Lixo Úmido (Orgânico e Rejeito): Restos de comida, lixo do banheiro.

Catadores: a engrenagem que faz a roda girar

Além de proteger o meio ambiente, a separação correta impacta diretamente a vida de quem ganha o pão com a reciclagem. Para Michel Esteves, assessor técnico da Catanorte, a educação ambiental precisa ser contínua para resguardar esses trabalhadores.

O secretário de Meio Ambiente, Arthur Borin, reforçou que a triagem caseira é a única forma de viabilizar a coleta seletiva na capital.

"Só os catadores não conseguem dar conta se o lixo vier misturado. Quando chega tudo bagunçado, o trabalho triplica e, muitas vezes, inviabiliza o reaproveitamento".

Completando a visão de impacto social, o secretário executivo da Seinfra, Giovanni Marini, destacou que a pauta une sustentabilidade e economia.

Giovanni Marini destacou que a pauta une sustentabilidade e economia

"Transformamos o que seria descartado em oportunidade real de trabalho e renda".

Mãos dadas pelo futuro da capital

O evento também contou com o apoio de entidades como o Sebrae Rondônia, representado pelo diretor administrativo-financeiro Edson Lemos, que colocou a instituição à disposição para apoiar as próximas etapas da gestão de resíduos.

Para o prefeito Léo Moraes, o seminário foi o marco zero de uma transformação de longo prazo.

“Quando o poder público, os catadores, as instituições e cada morador entendem o seu papel, construímos uma cidade mais sustentável e geramos renda para quem precisa".