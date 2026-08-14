Trump diz que vai declarar Estreito de Ormuz como território dos EUA

Por G1

Publicada em 14/08/2026 às 16h42

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira (14) que pretende declarar em breve o Estreito de Ormuz como território americano. A região é uma das principais rotas de transporte de petróleo do mundo e tem importância estratégica para o Irã.

A declaração representa uma nova escalada na pressão dos EUA sobre o Irã, em meio às tentativas de chegar a um acordo para encerrar um conflito que já dura quase seis meses.

O Estreito de Ormuz é uma estreita rota marítima localizada entre o Irã e a Península Arábica. A passagem conecta o Golfo Pérsico ao Golfo de Omã, que dá acesso ao Mar Arábico e ao Oceano Índico.

Apesar do tamanho relativamente pequeno, Ormuz é considerado uma das principais artérias da indústria mundial de petróleo.

Cerca de 20% do petróleo consumido no planeta passa pela região.

Grandes produtores, como Arábia Saudita, Irã e Emirados Árabes Unidos, dependem da rota para transportar parte da produção para outros mercados.

Petroleiros atravessam o Estreito de Ormuz, 21 de dezembro de 2018 — Foto: REUTERS/Hamad I Mohammed/File Photo

Durante a guerra envolvendo EUA, Irã e Israel, Teerã afirmou ter fechado o Estreito de Ormuz e passou a exigir autorização da Guarda Revolucionária para a passagem de navios comerciais pela região.

O controle da rota também está no centro das negociações para um acordo de paz. O Irã exige que os EUA reconheçam a soberania iraniana sobre o Estreito de Ormuz, enquanto os americanos defendem a livre circulação pela passagem.

Trump também afirmou à Fox News que os EUA vão atingir o Irã com força na área econômica.

A declaração ocorreu um dia depois de o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, afirmar que os EUA pretendem adotar contra o Irã medidas que, segundo ele, “nunca foram vistas”. As novas ações podem ser anunciadas já na próxima semana.