Carol Nakamura relata perrengue durante cena sensual em série

Por IG

Publicada em 14/08/2026 às 15h47

Carol Nakamura, de 43 anos, compartilhou com os seguidores os bastidores de uma cena sensual gravada com Marcello Melo Jr. para a quarta temporada de "Arcanjo Renegado", série original do Globoplay. Na produção, a atriz interpreta a delegada federal Akemi Watanabe, que se aproxima profissional e romanticamente do sargento Mikhael, vivido por Marcello.

Em uma publicação nas redes sociais, Carol admitiu que ficou nervosa com a sequência. A cena, inclusive, foi a primeira que ela gravou para a série, o que aumentou a tensão antes das filmagens. "Essa foi a primeira cena que gravei. Imagina o desespero! Fingindo normalidade. Ainda bem que Marcello é muito profissional e não me deixou sair correndo. Fiquei com dor de barriga", contou.

Foto: Reprodução Instagram

1/1

Apesar do desconforto inicial, Carol destacou a postura de Marcello durante o trabalho. A parceria entre os dois personagens ganhou espaço na quarta temporada, com Akemi e Mikhael envolvidos em uma investigação sobre uma rota internacional de tráfico de drogas. A química entre os atores também foi facilitada pela amizade que já existia fora das telas.

Romance em meio à investigação

Na trama, Akemi é uma delegada federal adjunta que atua em Foz do Iguaçu e conhece os sistemas de corrupção existentes na região da fronteira entre Brasil e Paraguai. Ao se encontrar novamente com Mikhael durante uma operação conjunta no Rio de Janeiro, os dois começam a desenvolver uma relação que ultrapassa o ambiente profissional.

Enquanto o romance avança, a dupla também se envolve em uma investigação de grandes proporções. Mikhael descobre que o sequestro de seu antigo companheiro Kuarahy está ligado a uma rede internacional de tráfico de drogas, que utiliza o território brasileiro como rota. A investigação leva os personagens até empresários e criminosos envolvidos no esquema.

Sobre "Arcanjo Renegado"

Criada como uma série de ação, policial e drama, "Arcanjo Renegado" acompanha Mikhael, sargento que lidera operações contra o crime organizado e enfrenta conflitos envolvendo segurança pública, corrupção e interesses políticos. Ao longo das temporadas, o personagem passa por diferentes regiões e missões, enquanto lida com inimigos cada vez mais poderosos.

Na quarta temporada, a história ganha uma dimensão internacional com a investigação de uma rota de tráfico na região da tríplice fronteira entre Brasil, Paraguai e Bolívia. Ao mesmo tempo, o aumento da violência no Rio de Janeiro movimenta o cenário político e coloca novos desafios no caminho de Mikhael.