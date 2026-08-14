Junior revela estratégia para vencer o Estrelas da Casa

Por IG

Publicada em 14/08/2026 às 15h54

Junior será mentor do Pop na nova temporada do Estrelas da Casa, que estreia em 25 de agosto na Globo com mudanças em sua dinâmica. O produtor musical terá a missão de desenvolver uma equipe e ajudar na formação de um grupo dentro do gênero. A nova versão da atração também contará com uma formação dedicada ao pagode. Em entrevista ao gshow, o músico explicou quais critérios pretende adotar no programa.

O artista relatou que o trabalho de mentoria exige identificar habilidades que os participantes ainda não conseguiram demonstrar. "Um bom mentor precisa ter um olhar para sacar o que a pessoa ainda tem de potencial para entregar, que talvez ainda não tenha aparecido ali. Nesse caso [do Estrelas], também conseguir imaginar que o objetivo é formar grupos, então tenho que conseguir sentir e perceber a química entre eles, o que pode compor bem", disse.

Além da avaliação individual, o produtor musical pretende considerar a reação dos telespectadores durante a formação da equipe. "Ao mesmo tempo, tentar imaginar o olhar do público, o que pode agradar a galera", afirmou. Junior reconhece a dificuldade de encontrar um equilíbrio entre diferentes artistas, mas considera que sua experiência profissional com projetos coletivos e parcerias lhe deu ferramentas para assumir a função na atração da Globo.

O músico citou sua vivência no Pop e os trabalhos realizados em parceria ao longo da carreira, entre eles a dupla Sandy e Junior, como parte dessa preparação. "Estou em um papel de achar esse ponto de equilíbrio. É bem difícil, mas, ao mesmo tempo, sinto que estou muito no meu lugar, porque tenho bastante experiência com isso, tanto em estar no pop, quanto em estar em parceria com alguém em cima do palco", analisou.

Junior também apontou a química entre os participantes como fator determinante para montar o grupo. "Essa coisa de buscar a química é uma tarefa difícil, mas sei que consigo", declarou. Ao explicar o que considera seu principal diferencial como mentor, Junior voltou a destacar a experiência adquirida desde a infância. "O meu diferencial para conseguir formar um grupo vencedor é o meu conhecimento, o fato de ter nascido nesse ambiente. Fui formado como ser humano fazendo isso. Acho que estou muito no meu lugar, estou lidando com um assunto que é do meu domínio", destacou.

A expectativa do mentor é transformar esse conhecimento em uma equipe competitiva no Estrelas da Casa. Junior também deixou clara sua torcida pelo gênero que representará na disputa. "Vou dar o meu melhor, tentar fazer essa galera chegar junto, trazer o melhor grupo possível para vocês. E eu sei que o pop vai ganhar!", contou.