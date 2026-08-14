Por Noticias ao Minuto

Publicada em 14/08/2026 às 15h32

A história sombria da intervenção dos EUA na América Latina e no Brasil. Intervenções militares, operações secretas e sanções econômicas influenciaram repetidamente os rumos da região, muitas vezes gerando debates sobre soberania e estabilidade. Esses episódios históricos continuam moldando a diplomacia e a opinião pública contemporâneas.

Das confrontações da Guerra Fria em Cuba às crises políticas modernas da Venezuela, o envolvimento dos EUA na América Latina, inclusive no Caribe e no Brasil, deixou uma marca indelével. Intervenções militares, operações secretas e sanções econômicas influenciaram repetidamente os rumos da região, muitas vezes gerando debates sobre soberania e estabilidade. Esses episódios históricos continuam moldando a diplomacia e a opinião pública contemporâneas.

Operações secretas e sanções econômicas influenciaram repetidamente os rumos da região, muitas vezes gerando debates sobre soberania e estabilidade. Esses episódios históricos continuam moldando a diplomacia e a opinião pública contemporâneas.