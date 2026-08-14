Fátima Cleide participa de encontro com lideranças em Buritis

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 14/08/2026 às 16h05

A pré-candidata a deputada estadual pelo PT, Fátima Cleide, participou de um encontro com lideranças de Buritis, em Rondônia. A reunião ocorreu na residência de Mônica, onde foram discutidos desafios e aspectos da realidade do município.

Segundo Fátima Cleide, o encontro teve como objetivo promover a troca de ideias com pessoas que acompanham de perto as demandas locais. A atividade também foi apresentada como parte da articulação política da pré-candidata no município.

Ao comentar a reunião, Fátima Cleide agradeceu à anfitriã, Mônica, e às demais pessoas que participaram do encontro. A pré-candidata afirmou ainda que pretende manter o diálogo com moradores e lideranças de diferentes localidades de Rondônia.