Engenheiro Thulio abre o jogo sobre Missão, bolsonarismo, Bolsa Família, Guajará-Mirim e pena de morte

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 14/08/2026 às 14h49

PORTO VELHO, RO – A próxima edição do RD Entrevista, realizado pelo Rondônia Dinâmica em parceria com o Informa Rondônia, terá como convidado o engenheiro florestal, paisagista, empresário e candidato ao Senado pela Missão, Thulio Santiago Castro, conhecido como Engenheiro Thulio. O programa será exibido na próxima segunda-feira, 17 de agosto, com apresentação do jornalista Vinícius Canova.

A conversa começa pela trajetória pessoal e profissional de Thulio. O entrevistado relembra o período em que viveu na Paraíba, o retorno a Rondônia e a formação em Engenharia Florestal. O programa também passa pelo trabalho desenvolvido com comunidades ribeirinhas do Baixo Madeira, pela atuação como perito ambiental, pela experiência no comércio de plantas e pelo escritório dedicado ao paisagismo.

A entrada na política ganha espaço a partir do desejo manifestado pelo candidato de transformar a realidade do Estado e do país. Thulio conta como sua experiência profissional se relaciona com a decisão de disputar uma vaga no Senado e explica a aparente contradição entre sua formação ambiental e a vinculação a um partido identificado com a direita.

A ligação com o Movimento Brasil Livre, o MBL, e com a Missão forma um dos principais blocos da entrevista. O candidato é questionado sobre o surgimento do grupo político, a criação do partido e os valores que considera fundamentais para diferenciá-lo das legendas tradicionais. O chamado Livro Amarelo, apresentado como base programática da organização, também aparece entre os assuntos colocados à mesa.

A candidatura de Renan Santos à Presidência da República recebe atenção especial. Thulio é provocado sobre a exposição dada ao presidenciável em suas redes sociais, o tom empregado nas publicações e a estratégia política adotada durante a campanha. A entrevista abre espaço para que ele explique se entrou na disputa para conquistar uma cadeira no Senado, fortalecer o projeto nacional da Missão em Rondônia ou conciliar os dois objetivos.

A relação com o bolsonarismo também entra no programa. Embora se apresente como candidato de direita, Thulio é questionado sobre as críticas dirigidas a Flávio Bolsonaro e sobre as diferenças que enxerga entre a direita defendida pela Missão e o campo político liderado pela família do ex-presidente Jair Bolsonaro. A conversa aborda ainda a intensidade dos ataques e o espaço ocupado por esse confronto na estratégia eleitoral do partido.

As críticas à esquerda compõem outro trecho da entrevista. O candidato é provocado sobre suas posições a respeito do presidente Lula, do Partido dos Trabalhadores e do modelo político representado pelo petismo. O programa também discute a dificuldade de romper a polarização nacional e a estratégia da Missão para dialogar com eleitores atualmente identificados com Lula ou com o bolsonarismo.

O Bolsa Família aparece entre os temas mais sensíveis. Thulio é questionado sobre a proposta de encerramento do programa, os efeitos sociais de uma eventual mudança e quais alternativas seriam apresentadas às famílias que dependem do benefício. A entrevista passa pelas ideias de geração de emprego e renda, qualificação profissional e substituição gradual do assistencialismo por mecanismos de autonomia econômica.

A repercussão de um vídeo sobre Guajará-Mirim ocupa outro bloco central. O candidato comenta a discussão iniciada por Renan Santos sobre municípios sem autonomia financeira e é chamado a esclarecer o que a proposta significaria para cidades rondonienses. O temor de extinção ou incorporação de municípios, a manutenção da identidade local e a capacidade das prefeituras de oferecer serviços públicos entram no debate.

A conversa também aborda os gastos municipais com festas e shows, a distribuição de emendas parlamentares e o contraste entre eventos públicos e problemas nas áreas de saúde, segurança e saneamento. Thulio é questionado sobre os critérios que deveriam orientar as prioridades de prefeitos e governadores e sobre os limites entre investimento cultural, promoção política e responsabilidade com o dinheiro público.

A chamada Lei de Responsabilidade Gerencial aparece no contexto das propostas defendidas pela Missão. O programa discute a criação de metas objetivas para administradores públicos, a avaliação dos resultados entregues durante os mandatos e as consequências políticas para gestores que deixarem de cumprir parâmetros básicos. O candidato também é provocado sobre a possibilidade de inelegibilidade e sobre o papel do Congresso na definição dessas regras.

Segurança pública e legislação penal dominam a reta final. Thulio é questionado sobre redução da maioridade penal, prisão perpétua, pena de morte e o lema empregado em suas redes para tratar de criminosos violentos. A entrevista abre espaço para que ele explique como essas medidas poderiam ser implantadas, quais mudanças legais seriam necessárias e como compatibilizaria suas propostas com as garantias previstas no ordenamento brasileiro.

O debate avança para a defesa de uma ampla reforma constitucional. O candidato é provocado sobre suas críticas à Constituição de 1988, a possibilidade de convocação de uma nova Constituinte e a atualização do Código Penal. O programa aborda ainda os riscos de alterar estruturas fundamentais do Estado e o papel que um senador poderia exercer na construção e aprovação de mudanças dessa dimensão.

Na conclusão, a entrevista retorna ao projeto político de Thulio e aos motivos que o levaram a disputar o Senado. O candidato é questionado sobre o espaço que pretende ocupar em Brasília, a relação com o projeto presidencial da Missão e as credenciais que apresenta aos eleitores para representar Rondônia no Congresso Nacional.

A entrevista completa com Engenheiro Thulio será exibida na próxima segunda-feira, 17 de agosto, no RD Entrevista, produzido pelo Rondônia Dinâmica em parceria com o Informa Rondônia e apresentado por Vinícius Canova.