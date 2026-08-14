Incêndios florestais se espalham pela Europa em meio a onda de calor e obrigam retirada de moradores e turistas

Por G1

Publicada em 14/08/2026 às 15h28

Incêndios florestais se espalham por diferentes regiões da Europa e obrigam milhares de moradores e turistas a deixarem suas casas e áreas de férias. A combinação de calor intenso, seca e ventos fortes tem contribuído para o avanço das chamas em vários países.

No Reino Unido, a temperatura passou dos 38°C, a maior registrada no país neste ano. Incêndios atingiram a região central da Inglaterra e destruíram várias casas. Bombeiros trabalham para controlar as chamas e impedir o surgimento de novos focos.

A situação também é preocupante na Europa continental.

Animais resgatados, famílias evacuadas e cidades cobertas por fumaça: o drama dos incêndios florestais na Europa.

Croácia e Grécia têm áreas evacuadas

Na Croácia, incêndios ficaram fora de controle impulsionados pelos ventos fortes. O avanço das chamas provocou uma situação de alerta na região.

Na Grécia, moradores e turistas precisaram ser retirados de vilarejos na região costeira. Em plena temporada de férias, o fogo destruiu casas, hotéis e áreas de vegetação.

Alemanha: moradores deixam casas às pressas

Na Alemanha, cerca de 1.800 moradores de um vilarejo próximo à fronteira com a Bélgica tiveram que abandonar suas casas rapidamente por causa da ameaça dos incêndios.

França e Espanha também enfrentam avanço das chamas

No sudoeste da França, incêndios que já estavam controlados voltaram a ameaçar áreas residenciais, aumentando a preocupação entre os moradores.

Na Espanha, centenas de pessoas deixaram suas casas diante da aproximação do fogo.

Na região de Aragão, bombeiros também precisaram retirar do local os restos mortais dos três primeiros reis da região, que estavam em um monastério ameaçado pelas chamas.

O cenário reforça a dimensão dos incêndios que atingem diferentes partes do continente durante um período de calor extremo e condições favoráveis à propagação do fogo.