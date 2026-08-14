Juju Salimeni mostra antes e depois de perder 10 quilos:

Por IG

Publicada em 14/08/2026 às 15h42

Juju Salimeni mostrou em seu Instagram como mudou nos últimos anos. A influenciadora de 39 anos, conhecida como ex-panicat, publicou nesta quinta-feira (13) um “antes e depois” para comparar as diferenças em seu corpo.

“Gente, eu achei essa foto de 2019 e fiquei chocada”, escreveu ela. “Eu estava com quase 10 quilos a mais. Olha a diferença. Qual você prefere?”, quis saber dos fãs.

Nas duas imagens, apesar de estar com peso menor, Jujy exibe seu corpo saradíssimo, com gominhos no abdômen e as pernas bem musculosas.

Recentemente, a influenciadora mudou o visual. Após muito tempo com os cabelos escuros, ela voltou a ficar loira, como quando era na época em que ficou famosa. “Vocês pediram, eu voltei”, postou.