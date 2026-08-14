Prefeitura de Espigão do Oeste abre novas vagas nas creches do município

Por ASSESSORIA

Publicada em 14/08/2026 às 15h17

Vagas na Creche: seu filho no lugar certo para crescer! Lembra daquela emoção de ver seu filho dar os primeiros passos? Cada conquista, cada palavrinha nova, cada sorriso que ilumina a casa inteira? Esse momento tão especial merece um espaço onde ele continue crescendo, descobrindo e aprendendo com segurança.

A Prefeitura de Espigão d'Oeste abre agora novas vagas nas creches do município. São espaços pensados para acolher, educar e cuidar das nossas crianças, com profissionalismo e atenção a cada detalhe do desenvolvimento infantil.

Para o Espigãoense, isso é mais do que uma vaga: é tranquilidade para trabalhar sabendo que seu filho está bem cuidado, é acesso à educação desde cedo, é a certeza de que o futuro da sua família começa a ser construído hoje.

Como se cadastrar: Acesse a Central de Vagas no site oficial da Prefeitura de Espigão d'Oeste e faça o cadastro do seu filho. É simples, é rápido e é o primeiro passo para garantir esse direito.

Nosso município cresce quando nossas crianças crescem. E você, Espigãoense, faz parte dessa transformação.