Furia abre campanha com adesivaço em Porto Velho e aposta na força da militância

Por Assessoria

Publicada em 14/08/2026 às 14h11

A campanha de Adailton Furia ao Governo de Rondônia começa oficialmente neste fim de semana com um grande adesivaço em Porto Velho. A mobilização está marcada para a madrugada de domingo (16), a partir das 00h01, no Espaço Alternativo, na Avenida Santos Dumont.

Adailton Furia participa do encontro ao lado do candidato a vice-governador, Everton Leoni, e do candidato ao Senado, Luis Fernando. A mobilização deve reunir apoiadores, lideranças políticas, militantes e simpatizantes dos candidatos, dando início à caminhada eleitoral pelas ruas da capital.

A proposta é transformar o primeiro ato da campanha em uma grande mobilização popular, reunindo pessoas que acreditam no projeto e querem participar desde o primeiro momento da disputa pelo Governo de Rondônia.

“Quero convidar toda a população de Porto Velho e de Rondônia para estar conosco na abertura oficial da nossa campanha. Queremos fazer o maior adesivaço da história de Rondônia! Traga seu carro, sua moto, seu caminhão, seu veículo, reúna sua família e seus amigos e venha participar desse momento. É hora de colocar nossa campanha nas ruas, mostrar a nossa força e começar essa caminhada juntos”, convida Adailton Furia.