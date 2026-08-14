CRAS promove atividades de convivência, aprendizado e fortalecimento de vínculos

Por Natália Pessoa

Publicada em 14/08/2026 às 14h42

O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Jardim dos Migrantes realizou, ao longo das últimas semanas, uma série de atividades voltadas a diferentes públicos atendidos pela unidade. A programação reuniu crianças, adolescentes, mulheres e idosos em oficinas, rodas de conversa e ações do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV).

Entre as atividades, o grupo de mulheres Resiliência que Transforma participou de mais um encontro do curso de Patch Aplique. Além do aprendizado e aperfeiçoamento das técnicas de artesanato, a oficina proporciona momentos de convivência e troca de experiências, estimula a criatividade e possibilita o desenvolvimento de habilidades que também podem contribuir para a geração de renda.

Para as crianças dos grupos Mundo Mágico e Estrelinhas Brilhantes, atendidas pelo SCFV, foram realizadas atividades na Igreja Assembleia de Deus do Copas Verdes. Um dos encontros teve como tema “Brincar também é aprender”, em alusão ao Agosto Verde, mês dedicado à primeira infância. Por meio de brincadeiras e atividades educativas, foram trabalhados aspectos relacionados ao desenvolvimento, à criatividade, à socialização e à convivência.

Ainda dentro da programação do Agosto Verde, o Programa Criança Feliz realizou, no CRAS Jardim dos Migrantes, uma roda de conversa com o tema “Cuidar, brincar, proteger e fortalecer vínculos”. A atividade buscou ampliar a conscientização sobre a importância da primeira infância, destacando o papel da família no desenvolvimento infantil e a importância do brincar nessa fase da vida. O encontro também reforçou que os cuidados nos primeiros anos contribuem para o fortalecimento das famílias, da comunidade e para o desenvolvimento das crianças.

Em outro encontro, as crianças participaram da atividade “Respeitando as Diferenças”, com momentos de diálogo e participação sobre respeito, empatia e valorização das individualidades. A proposta foi incentivar atitudes que contribuam para relações mais acolhedoras e respeitosas desde a infância.

Os adolescentes dos grupos O Céu é o Limite e Os Radicais também participaram de diferentes ações durante a semana. Com o tema “Pertencimento: Eu Faço Parte”, foram realizadas dinâmicas e reflexões sobre identidade, participação, respeito às diferenças e a importância de cada adolescente dentro do grupo, da família e da comunidade.

Em alusão ao Agosto Lilás, os adolescentes participaram ainda da atividade “Toda Mulher Merece Respeito”. O encontro abordou respeito, igualdade, limites, direitos das mulheres e prevenção da violência. Uma das atividades contou com a participação do policial civil José Carlos, que conversou com os adolescentes e compartilhou orientações sobre prevenção da violência, respeito e responsabilidade.

Outra atividade desenvolvida com os adolescentes foi o Xadrez Social. Durante o encontro, os participantes exercitaram concentração, raciocínio lógico, tomada de decisões, paciência e respeito às regras. A prática também favorece a interação e a convivência entre os integrantes do grupo.

Já os idosos do grupo Amigos para Sempre participaram de uma roda de conversa sobre alimentação saudável na terceira idade, conduzida pela nutricionista Elaine Carvalho. Durante o encontro, foram abordadas a importância de uma alimentação equilibrada, a prevenção de doenças e a qualidade de vida. Uma dinâmica educativa também ajudou os participantes a identificar alimentos saudáveis e aqueles que devem ser consumidos com moderação.

As atividades realizadas pelo CRAS integram o trabalho continuado da assistência social e buscam oferecer espaços de convivência, orientação e troca de experiências para diferentes faixas etárias, contribuindo para o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários.