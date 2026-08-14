Olimpíadas Maçônicas reúnem esporte, fraternidade e integração em Porto Velho

Por Assessoria

Publicada em 14/08/2026 às 15h09

Porto Velho receberá, entre os dias 17 e 22 de agosto, as Olimpíadas Maçônicas 2026, em comemoração ao Dia do Maçom (20/08). O evento está sendo promovido pelo Grande Oriente do Brasil – Rondônia (GOB-RO) com o objetivo de incentivar a prática esportiva, a convivência fraterna e a integração entre maçons e seus familiares.

A abertura será realizada na segunda-feira, dia 17 de agosto, a partir das 19 horas, no Clube Ipiranga. A solenidade contará com a entrada da tocha olímpica e o desfile das delegações representantes das Lojas Maçônicas participantes.

Após a cerimônia, serão iniciadas as primeiras disputas, nas modalidades de sinuca e tênis de mesa. A programação esportiva continuará até quinta-feira, dia 20, reunindo também competições de xadrez, truco, dama, dominó, bozó, futebol society e cabo de guerra.

As competições serão realizadas entre equipes formadas pelas Lojas Maçônicas, promovendo um ambiente de respeito, cooperação e espírito esportivo. Em cada modalidade, os participantes disputarão as primeiras colocações e receberão premiações conforme os critérios estabelecidos no regulamento técnico do evento.

O encerramento das atividades esportivas ocorrerá no dia 20 de agosto, com as disputas de futebol society e cabo de guerra. A sexta-feira, dia 21, será reservada ao descanso dos atletas, das delegações e de seus familiares.

No sábado, dia 22 de agosto, será realizado o Baile da Harmonia, evento que encerrará oficialmente a programação e também celebrará o Dia do Maçom. A solenidade reunirá participantes das Olimpíadas, familiares e convidados em uma noite de confraternização.

As Olimpíadas Maçônicas vão além da disputa por medalhas e troféus. A iniciativa busca aproximar as Lojas, promover hábitos saudáveis e fortalecer os vínculos entre pessoas de diferentes municípios e regiões de Rondônia.

A organização também pretende proporcionar maior participação das famílias, reconhecendo que a convivência familiar e comunitária constitui um dos pilares das ações desenvolvidas pela Maçonaria.

Com uma programação que reúne esporte, tradição e confraternização, as Olimpíadas Maçônicas 2026 reforçam o papel dos eventos esportivos como instrumentos de aproximação, respeito mútuo e construção de relações mais fraternas.