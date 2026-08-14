Giro da Saúde aproxima especialidades da população e realiza mais de 600 procedimentos

Por Jhon Silva

Publicada em 14/08/2026 às 16h02

A aposentada Maria de Fátima Gomes Silva, moradora do bairro Pedrinhas, encontrou no Giro da Saúde a oportunidade de resolver diferentes demandas de saúde em um mesmo lugar. Além de passar por atendimento médico, ela conseguiu sair da unidade com os medicamentos necessários para dar continuidade aos cuidados. “Eu aproveitei o Giro, aproveitei para me consultar e já até peguei os meus medicamentos. Foi uma oportunidade muito boa para a gente”.

Assim como ela, centenas de moradores foram atendidos durante a primeira edição do Giro da Saúde, realizada pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), nas instalações da Unidade de Saúde da Família (USF) Ronaldo Aragão. Ao todo, mais de 600 procedimentos foram realizados durante a ação.

Entre as pessoas atendidas estava a aposentada Dona Lurdes, que ressaltou a rapidez do serviço e a facilidade para realizar os procedimentos de que precisava. “Fui logo atendida, foi rápido e achei tudo maravilhoso. Até os meus exames saíram logo. Para nós, é muito bom ter esse atendimento mais perto”.

O Giro da Saúde foi criado para descentralizar os serviços, ampliar a oferta de atendimentos especializados e dar mais celeridade às demandas de pacientes que aguardam na fila do Sistema de Regulação Municipal. Nesta primeira edição, a população teve acesso a psicólogo, fonoaudiólogo, ginecologista, cardiologista, ortopedista, psiquiatra, oftalmologista, dermatologista, pediatra, além da realização de eletrocardiograma.

Para Jéssica Andrade, moradora do bairro Nacional, a presença de um pediatra na ação foi a oportunidade de cuidar da saúde da filha sem precisar deixar a demanda para outro momento.

“Está sendo muito bom. Aproveitei que tinha pediatra e trouxe minha filha aqui para o Giro da Saúde. Fiz uma consulta de rotina para ela e gostei muito do atendimento”.

Também moradora do bairro Nacional, Joelma Silva Ramos aproveitou a variedade de especialidades disponíveis. Para ela, concentrar diferentes profissionais em uma mesma ação facilita o acesso da comunidade a serviços que nem sempre estão disponíveis no cotidiano das unidades.

“Aproveitei que tinha outras especialidades que a gente não encontra todos os dias e vim para o Giro da Saúde. Achei excelente. É uma oportunidade muito boa para quem precisa desses atendimentos”.

Joelma Silva aproveitou a variedade de especialidades disponíveis

A clínica geral Dra. Francisley Pinheiro de Souza, que participou dos atendimentos, explica que ações como essa ajudam a atender demandas acumuladas e, ao mesmo tempo, contribuem para desafogar o sistema de regulação.

“É um atendimento muito interessante porque temos crianças, adultos e idosos aguardando. Uma ação como essa ajuda a desafogar a Regulação e é muito positiva para a comunidade. Percebemos também que muitas pessoas procuraram o serviço para consultas de rotina, o que reforça a importância de aproximarmos o atendimento da população”.

A proposta da Semusa é levar o Giro da Saúde para diferentes unidades da rede municipal a cada 15 dias, ampliando gradualmente o alcance da iniciativa e priorizando pacientes que já aguardam atendimento especializado pela Regulação.

Para Jéssica Andradea presença de um pediatra na ação foi a oportunidade de cuidar da saúde da filha sem precisar deixar a demanda para outro momento

A secretária municipal de Saúde, Sandra Cardoso, explica que os pacientes da fila são chamados previamente. Quando há ausência de pessoas agendadas, a equipe busca aproveitar a capacidade de atendimento para contemplar outros moradores da região que também necessitam do serviço. “ Nesta edição, algumas pessoas que foram chamadas não compareceram e, para não perdermos essas vagas, atendemos moradores da região que também aguardavam atendimento. Por isso, reforçamos o pedido: quando a equipe da Regulação entrar em contato, atenda a ligação e compareça. Essa vaga é muito importante para dar continuidade ao seu cuidado e também para que possamos fazer a fila avançar”.

Para o prefeito Léo Moraes, o projeto representa uma estratégia para levar a estrutura de atendimento até onde a população está e acelerar o acesso aos serviços especializados. “O Giro da Saúde nasce com uma missão muito clara: fazer a saúde chegar mais rápido a quem está esperando. Quando levamos várias especialidades para dentro das comunidades, conseguimos cuidar das pessoas perto de casa e, ao mesmo tempo, avançar na redução das filas. Queremos percorrer outras regiões de Porto Velho, ampliar os atendimentos e fazer com que cada vez mais pessoas tenham acesso ao cuidado que precisam”.