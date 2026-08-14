Libertadores com decisão aberta; Sul-Americana com vitórias dos visitantes; Tabelinha Rondoniense ...

Por João Rafael Costa

Publicada em 14/08/2026 às 09h30

Mata-matas continentais do futebol. Tabelinha Rondoniense: promessas do esporte em Porto Velho.

Empates de Palmeiras e Corinthians e vitórias de Santos e Galo.

Libertadores - Quarta-feira (12) de igualdade total nas oitavas da Libertadores 202.! No Nubank Parque, o Palmeiras ficou no 1 a 1 com o Cerro Porteño-PAR, com gol de Flaco López para o Verdão.

O mesmo placar se repetiu no Mineirão no clássico brasileiro: Keny Arroyo fez um golaço para o Cruzeiro, e Lucas Paquetá empatou para o Flamengo. Na Argentina, Platense e Coquimbo Unido também empataram em 1 a 1.

Com todos os jogos igualados, a decisão das vagas fica totalmente aberta para as partidas de volta.

De ontem

Quinta-feira (13) de empates nas oitavas de final da Libertadores 2026. Fora de casa, o Corinthians segurou o 0 a 0 contra o Rosario Central no Gigante de Arroyito, superando a pressão argentina e jogando com um a menos no fim para trazer um bom resultado para São Paulo.

Já o estreante Mirassol saiu na frente do placar no Maião com gol de Eduardo, mas cedeu o 1 a 1 para a LDU. Com os placares igualados, as vagas para as quartas de final seguem totalmente abertas para os jogos de volta.

Sul-Americana - Quarta-feira de vitórias dos visitantes nas oitavas da Sul-Americana. No duelo brasileiro em Bragança Paulista, o Atlético-MG superou o Red Bull Bragantino por 1 a 0, com gol de Cuello, após falha do goleiro Cleiton. Com o resultado, o Galo joga pelo empate no confronto da volta na Arena MRV.

Na Argentina, o Montevideo City Torque-URU também fez 1 a 0 sobre o Tigres e abriu vantagem. Vale lembrar que o duelo entre Santa Fe e River Plate foi adiado devido ao terremoto na Colômbia.

Na quinta-feira

Quinta-feira agitada nas oitavas da Sul-Americana! Na Vila Belmiro, o Santos buscou a virada e venceu o Macará-EQU por 2 a 1, com gols de Gabigol e Willian Arão. Em São Januário, o Vasco pressionou, mas ficou no 0 a 0 com o Olimpia-PAR.

A grande zebra da noite foi em Cusco: o Botafogo sofreu um doloroso 6 a 1 para o Cienciano-PER e se complicou na competição. Matheus Martins fez o único gol do Fogão, que agora precisa de um milagre na volta. As decisões acontecerão na próxima semana.

Tabelinha Rondoniense

Goleiro nos Emirados Árabes, promessa no Novorizontino e Copa Norte de Triathlon.

Emirados - O futebol de Rondônia ganha o mundo. O jovem goleiro Gabriel Sadrak, de 1,86m e natural de Porto Velho, foi apresentado oficialmente por um clube de Dubai, nos Emirados Árabes.

Após defender o SC Genus no Campeonato Rondoniense e passar pelo Ceará, o arqueiro canhoto celebra o salto internacional. A conquista é ainda mais especial: aos 14 anos, Sadrak superou uma internação em UTI por Diabetes Tipo 1 e manteve o sonho vivo. Hoje, ele leva o nome da capital para o futebol árabe.

Promessa - O promissor jovem rondoniense Kauê, o "Ratinho", foi selecionado para uma avaliação no Grêmio Novorizontino (SP), no dia 31 de agosto, e precisa de ajuda para realizar esse sonho.

Para custear as passagens e hospedagem, a família organizou uma rifa solidária por apenas R$ 10, com prêmios como uma parafusadeira e R$ 100 via Pix. Também é possível ajudar diretamente pelo Pix 000.365.892-92 (Silmara Ferreira dos Santos). Toda força é bem-vinda para levar o talento de Rondônia, além, fronteiras.

Triathlon - No domingo (16), Porto Velho receberá o Triathlon Sprint Copa Norte! A disputa começa às 7h no Balneário Paraíso Tropical e reunirá atletas encarando 750m de natação, 20km de ciclismo e 5km de corrida.

Organizada pela Ferrotri, a prova tem peso de ouro: é válida para a classificação ao Campeonato Mundial de Triathlon 2027, que acontecerá em Hamburgo, na Alemanha (para a categoria Speed). É o esporte de Rondônia mostrando sua força no cenário internacional.