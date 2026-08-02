2ª Corrida Noturna Cacoal – Rota da Justiça será realizada no dia 27 de agosto

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 13/08/2026 às 15h09

Cacoal recebe, no dia 27 de agosto, a 2ª Corrida Noturna Cacoal – Rota da Justiça. A largada está marcada para as 18h30, na sede da OAB Cacoal, localizada na Rua Anísio Serrão, 2508, no Centro.

A iniciativa é realizada pela Prefeitura de Cacoal e pela AMEC, com apoio da OAB – Subseção de Cacoal, do Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO) e de parceiros.

O evento foi divulgado como uma programação voltada ao esporte, à atividade física e à participação da comunidade em uma noite esportiva no município.