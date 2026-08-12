Copa Tancredo de Futsal em Espigão com disputas nas categorias Sub-10, Sub-12 e Sub-14

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 12/08/2026 às 14h30

A Escola Tancredo será palco, no dia 15 de agosto, do Torneio Infantil de Abertura da Copa Tancredo de Futsal. Pela primeira vez, a competição destinada às categorias de base será realizada na mesma data da abertura do torneio principal.

As disputas infantis serão divididas em três categorias. Na Sub-10, poderão participar atletas nascidos até 2016. A Sub-12 será destinada aos nascidos até 2014, enquanto a Sub-14 terá participantes nascidos até 2012.

As inscrições deverão ser feitas até as 9h da manhã, na quadra da Escola Tancredo. Conforme a divulgação do evento, não haverá intervalo para almoço durante a programação.

A realização do torneio infantil no mesmo dia da abertura da Copa Tancredo coloca as categorias de base no mesmo espaço da competição tradicional da região. A proposta apresentada na divulgação é aproximar as crianças do futsal e proporcionar a participação delas em um ambiente esportivo.

A Copa Tancredo de Futsal é apresentada como uma competição tradicional de Espigão d’Oeste, e o torneio infantil passa a integrar a programação de abertura neste ano.