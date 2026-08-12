Saiba quem é o ex-ator da Globo que vive em ônibus sem saneamento

Por IG

Publicada em 12/08/2026 às 15h08

Angel Ferreira, conhecido anteriormente como Igor Angelkorte, está vivendo uma nova fase na carreira e na vida pessoal. O ator, que está afastado das novelas, deixou o Rio de Janeiro e passou a morar na Chapada dos Veadeiros, em Goiás, onde adaptou um antigo ônibus para viver em meio à natureza. O novo lar do artista não tem energia elétrica ou saneamento.

A mudança de endereço faz parte de um processo de renovação pessoal e artística. Em dezembro de 2024, o ator adotou o nome Angel Ferreira, troca que ele descreveu como um marco simbólico em sua trajetória.

Para o ator, a decisão também está relacionada à vontade de se desprender da identidade anterior, com a qual ele não se identifica mais, para assim, se permitir experimentar novas formas de existir.

"Fui experimentando outros heterônimos e brincando de assinar de outras formas. Comecei a brincar com meu nome e a, de novo, pensar que tem alguma coisa que morreu em mim nos últimos anos, algum estado de ser. Como uma lagarta que passa pela crisálida e se torna uma borboleta e já não se chama mais lagarta", revelou Angel em entrevista ao site Heloísa Tolipan.

De acordo com o ator, a decisão também está ligada à ruptura com padrões preestabelecidos, inclusive de gênero associado ao seu nome de batismo. "Fui me desidentificando com o nome, inclusive com Igor, que é algo muito demarcado no gênero masculino", explicou.