Personal expõe Bruna Marquezine na academia:

Por IG

Publicada em 12/08/2026 às 15h12

Bruna Marquezine, de 31 anos, protagonizou uma situação divertida durante o treino desta terça-feira (11), no Rio de Janeiro. Por causa da chuva, a atriz acabou se atrasando para o compromisso com Chico Salgado, seu personal trainer há dez anos. O profissional compartilhou o episódio nas redes sociais e revelou que Bruna ganhou uma espécie de “licença” para chegar depois do horário por conta de atrasos que ele próprio já teve com ela.

Em um vídeo publicado no Instagram, Chico explicou, em tom de brincadeira, que os atrasos acabaram criando uma espécie de acordo informal entre os dois. “Caí numa zona perigosíssima. Atrasei algumas vezes a aula dela, e depois que você cai nessa zona, ela tem esse álibi, aí já era. Só que ela também já não é muito boa com os horários dela. Quando você dá essa troca pra ela, já era... tu caiu num limbo sem fim”, brincou.

Bruna, então, rebateu o treinador e afirmou que ele mesmo havia criado essa possibilidade ao não cumprir alguns dos horários combinados. “Abriu precedentes”, disse a atriz. Chico concordou com a avaliação e aproveitou para propor uma mudança na dinâmica entre os dois.

“Confesso, mas a gente tem que mudar essa nossa relação que está um pouco tóxica. São dez anos de relacionamento, vamos parar um de atrasar e vamos ser mais sérios com os nossos horários?”, sugeriu o personal.

A atriz não demorou para aceitar a proposta e questionou se a mudança começaria imediatamente. “A partir de hoje? Tá bom”, respondeu. Chico comemorou a decisão e admitiu que também tem responsabilidade pelos atrasos. “Amém? Pode deixar. Parou essa nossa loucurinha. Eu também tenho culpa no cartório”, afirmou.

Na sequência, o treinador voltou a brincar com a situação e reconheceu que também acabou contribuindo para o comportamento da aluna. “Mas aí que tá. Depois, ela brincou. Eu vacilei”, completou Chico Salgado.