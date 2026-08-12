Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez se casam após dez anos juntos

Por R7

Publicada em 12/08/2026 às 15h16

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez estão casados! O casal anunciou na tarde desta terça-feira (11) que oficializou a união com uma foto no Instagram em que exibe as alianças com a legenda “C❤️G" — veja a publicação abaixo.

Segundo o site português Sic Notícias, o casamento teria acontecido em uma cerimônia íntima, acompanhado pelos cinco filhos, em Cascais, no litoral de Portugal.

O jogador de futebol e a influenciadora estão juntos há dez anos, mas ficaram noivos em agosto do ano passado. A aliança de noivado, inclusive, chamou a atenção por conta de seu valor: com um diamante de 35 quilates, o valor estimado, na época, era de US$ 5 milhões (aproximadamente R$ 26 milhões na cotação atual).

Cristiano e Georgina se conheceram em 2016, quando ele foi a uma loja de uma marca de luxo em Madri, na Espanha, em que ela trabalhava como vendedora. Segundo a influenciadora conta no documentário Soy Georgina, foi “amor à primeira vista”.

Os dois são pais de Alana, de 8 anos, e Bella, de 4. O jogador ainda tem outros três filhos: Cristiano Ronaldo Júnior, de 16 anos, e os gêmeos Eva Maria e Mateo Ronaldo, de 9.