Grazi Massafera entra na

Por IG

Publicada em 12/08/2026 às 15h21

Grazi Massafera, de 44 anos, aproveitou uma ida ao estúdio de tatuagem para renovar o visual e saiu de lá com dois novos desenhos. Depois de mostrar uma tattoo feita no antebraço esquerdo, a atriz revelou que também tatuou a região das costelas, próxima ao seio.

Em uma foto publicada nas redes sociais, Grazi exibiu o novo desenho e brincou com a situação: "Pois é... foram duas". A tatuagem escolhida pela artista é uma onça-pintada se espreguiçando, feita com traços finos e delicados.

A responsável pelo trabalho, conhecida como Honey nas redes sociais, comemorou a oportunidade de tatuar Grazi e compartilhou a emoção com os seguidores . "Senhoras e senhores!!! Aqui eu atingi o ápice como artista, que privilégio viver isso", declarou.

A tatuadora também explicou a escolha do estilo para o desenho e falou sobre o significado daquele momento. "Alguns trabalhos carregam uma história antes mesmo de tomarem forma. Entre força e delicadeza, existe um momento de presença. Da potência que não precisa ser provada, só sentida. Gratidão pela confiança, Grazi, pela troca e por viver momentos que me lembram o privilégio que é fazer o que eu amo", escreveu.

Grazi aprovou o resultado e não escondeu a satisfação com a nova tattoo. "Eu amei", afirmou a atriz.

A nova tatuagem combina com uma estética que Grazi vem exibindo recentemente nas redes sociais. Após o fim de "Três Graças", novela da TV Globo em que interpretou a vilã Arminda, a atriz viajou para a Chapada dos Veadeiros, em Goiás, e compartilhou diversos registros da viagem.

Nas publicações, ela apareceu usando looks com estampas de oncinha e outras peças em animal print, reforçando a fase mais "selvagem". Além da nova onça, Grazi também já havia revelado uma tatuagem de uma tigresa dentro de um triângulo.

A atriz ainda possui outros desenhos discretos pelo corpo, entre eles uma pequena estrela e um coração nos braços, próximos às axilas.