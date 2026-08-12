Acolhimento garante cuidados e segurança para cadela e seis filhotes no Skate Park

Por Sema

Publicada em 12/08/2026 às 16h00

Um gesto de cuidado e solidariedade fez toda a diferença para uma cadela e seus filhotes no Skate Park, em Porto Velho. Na última semana, o animal deu à luz seis filhotes no local, e uma ação rápida garantiu que a mãe e os bebês fossem acolhidos em um espaço seguro, onde ela pode amamentar e cuidar da ninhada com tranquilidade.

O resgate e o acolhimento foram realizados pela Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano (Emdur), que preparou um ambiente adequado para a cadela e seus filhotes. Durante esse período, a mãe recebe todos os cuidados para garantir sua saúde e bem-estar, enquanto os filhotes têm o desenvolvimento acompanhado de perto.

O presidente da Emdur, Bruno Holanda, destacou a importância do acolhimento realizado pela equipe. "Assim que tomamos conhecimento da situação, mobilizamos nossa equipe para garantir que a cadela e seus filhotes tivessem um local seguro e adequado para receber toda a assistência de que precisavam. Esse acolhimento inicial é fundamental para que eles possam ser encaminhados à adoção em condições adequadas e, futuramente, encontrar um lar definitivo."

Para o prefeito Léo Moraes, a iniciativa demonstra a importância de unir cuidado, responsabilidade e políticas públicas voltadas à proteção animal.

“Cuidar dos animais também é cuidar da nossa cidade. Essa ação mostra que, quando temos equipes mobilizadas e uma rede de proteção atuante, conseguimos transformar situações de vulnerabilidade em oportunidades para uma vida mais digna. Nosso objetivo é que essa mãe e seus filhotes recebam todo o cuidado necessário e tenham a oportunidade de encontrar famílias responsáveis”.

Resgate e o acolhimento foram realizados pela Emdur, que preparou um ambiente adequado para a cadela e seus filhotes

Após essa fase inicial, a família ficará sob os cuidados da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema), por meio da Coordenadoria de Proteção Animal (CPA), que dará continuidade ao acompanhamento e garantirá todo o suporte veterinário e estrutural. A mãe canina passará por castração, contribuindo para o controle populacional de animais na cidade, e, após serem vermifugados, os seis filhotes estarão disponíveis para adoção responsável.

O coordenador de Proteção Animal, André Oliveira, explicou os próximos passos. “Assim que a família for transferida para a Clínica de Bem-Estar Animal, eles receberão todos os cuidados veterinários, incluindo vacinação, vermifugação e avaliação clínica. Após esse período, os filhotes estarão prontos e saudáveis para ganhar um novo lar, e a mãe passará pelo processo de castração. Nosso objetivo é garantir que todos tenham uma nova chance com dignidade e responsabilidade.”

A Prefeitura de Porto Velho reafirma seu compromisso com a proteção e o bem-estar animal, promovendo ações que garantem cuidado, acolhimento e a oportunidade de uma vida digna para os animais em situação de vulnerabilidade. Para quem se interessar em adotar um dos filhotes, mais informações sobre o processo de adoção serão divulgadas em breve nos canais oficiais.