Iluminação pública leva mais segurança e tranquilidade para moradores da Zona Leste da capital

Por Leticia Regis

Publicada em 12/08/2026 às 16h23

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur), está ampliando a presença das equipes nos bairros para garantir que a iluminação pública chegue a quem mais precisa. No último fim de semana, dias 8 e 9 de agosto, mais de 200 pontos de iluminação foram atendidos na Zona Leste da capital, beneficiando moradores dos bairros Marcos Freire, Ronaldo Aragão e Ulisses Guimarães.

A ação faz parte do trabalho de intensificação da manutenção da iluminação pública e busca tornar o atendimento mais rápido e eficiente. Mais do que trocar lâmpadas ou corrigir pontos apagados, o serviço contribui diretamente para a segurança, a tranquilidade e a qualidade de vida de quem circula pelas ruas dos bairros, especialmente no período noturno.

Para ampliar o alcance do serviço, a Emdur realiza durante a semana um levantamento prévio nas regiões que serão atendidas. A partir desse mapeamento, as equipes identificam pontos que precisam de manutenção e organizam a atuação do fim de semana.

Ao todo, nove equipes são mobilizadas para esse trabalho, permitindo que diferentes ruas sejam atendidas de forma simultânea e que o serviço avance de maneira planejada.

O levantamento em campo também ajuda a encontrar pontos que ainda não foram informados pelos moradores por meio dos canais oficiais. Assim, a Prefeitura consegue antecipar demandas e chegar a locais que poderiam permanecer no escuro por mais tempo.

Para o presidente da Emdur, Bruno Holanda, esse contato direto com os bairros é justamente um dos diferenciais da ação.

“A proposta é não esperar somente a solicitação chegar. Durante o levantamento, nossas equipes também identificam pontos apagados que ainda não foram registrados e já incluem esses locais no atendimento. Intensificamos esse trabalho aos fins de semana para avançar ainda mais e deixar Porto Velho cada vez mais iluminada”.

Mais luz, mais segurança

O impacto da ação vai além da iluminação das ruas. Para quem mora nos bairros atendidos, ter um caminho iluminado significa poder voltar para casa com mais tranquilidade, caminhar pela vizinhança e utilizar os espaços públicos com uma sensação maior de segurança.

O prefeito Léo Moraes reforça que a iluminação pública também é uma medida que contribui para tornar os bairros mais seguros e acolhedores.

“Quando a gente ilumina uma rua, não está apenas trocando uma lâmpada. Estamos ajudando uma mãe a voltar para casa mais tranquila, um trabalhador a chegar com mais segurança e uma família a ocupar o seu bairro com mais confiança. Nosso compromisso é estar presente onde as pessoas vivem e acelerar os serviços que fazem diferença no dia a dia”.

Próxima parada: Zona Sul

A força-tarefa da iluminação pública continua no próximo fim de semana, desta vez com as equipes concentradas na Zona Sul de Porto Velho.

A programação é definida a partir do levantamento realizado durante a semana, garantindo que as equipes já cheguem aos bairros com os pontos que precisam de atenção identificados.

Aos sábados, os serviços serão realizados das 8h às 19h. Aos domingos, das 8h às 14h. Ao todo, nove equipes estarão mobilizadas para avançar com a manutenção.

A população também pode ajudar indicando pontos de iluminação apagados pelos canais oficiais de atendimento da Prefeitura, incluindo o PVH+.

Com planejamento, presença nos bairros e equipes trabalhando de forma mais intensa, o Ilumina Aqui avança por Porto Velho, levando mais luz para as ruas e, principalmente, mais segurança e tranquilidade para quem vive nelas.