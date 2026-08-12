Serviços de infraestrutura avançam no bairro Três Marias

Por Letícia Regis

Publicada em 12/08/2026 às 16h13

No bairro Três Marias, um problema antigo começa a ganhar uma solução que pode ser percebida na rotina de quem vive na região. Na rua Vasco da Gama, equipes da Prefeitura de Porto Velho avançam com serviços de drenagem, incluindo a construção de boca de lobo, escavação de vala e assentamento de manilhas.

O trabalho tem um objetivo simples, mas muito importante para os moradores, dar um caminho adequado para a água da chuva. Com a implantação do sistema de drenagem, a expectativa é reduzir os pontos de alagamento e os transtornos provocados pelo acúmulo de água nas vias.

Para o prefeito Léo Moraes, cuidar da drenagem é cuidar diretamente das pessoas que vivem nos bairros e enfrentam, principalmente no período chuvoso, dificuldades para sair de casa, circular pelas ruas e preservar seus imóveis.

“Quando a gente entra em uma rua para fazer uma obra de drenagem, não está apenas colocando manilhas ou construindo uma boca de lobo. Estamos trabalhando para resolver um problema que afeta a vida das famílias. É a criança que precisa ir para a escola, o trabalhador que precisa sair de casa e o morador que quer ter segurança para chegar e voltar para sua casa. É por isso que esse trabalho é tão importante”.

Intervenção também contribui para preservar a pavimentação e melhorar as condições de circulação para pedestres e motoristas

A intervenção também contribui para preservar a pavimentação e melhorar as condições de circulação para pedestres e motoristas. Embora grande parte do serviço fique debaixo da terra, o resultado esperado aparece justamente naquilo que o morador mais deseja: uma rua com menos água acumulada e mais condições de uso nos dias de chuva.

O secretário Municipal de Infraestrutura, Liandro de Almeida Loyola, destaca que cada etapa é planejada para atender às necessidades reais das comunidades.

“A drenagem é uma obra que muitas vezes o morador não vê depois de pronta, porque grande parte dela fica enterrada. Mas ele sente a diferença quando a chuva chega e a água consegue escoar corretamente. Nosso trabalho é chegar onde existe o problema e buscar uma solução que traga mais tranquilidade e segurança para quem mora aqui”.

A ação integra o trabalho permanente da Prefeitura de Porto Velho para ampliar e recuperar a infraestrutura urbana, levando intervenções para regiões que precisam de melhorias e preparando as ruas para enfrentar os impactos do período chuvoso.

Mais do que abrir valas e instalar manilhas, uma obra de drenagem representa prevenção. É agir antes que a água provoque danos maiores, ajudar a proteger as casas e o patrimônio dos moradores e melhorar as condições de circulação no bairro.

No Três Marias, o trabalho segue avançando com um propósito que vai além da infraestrutura: transformar uma necessidade antiga em uma melhoria concreta para quem vive no bairro.