Após anos de alagamentos, chuva mostra resultado de drenagem na Pinheiro Machado

Por Helen Paiva

Publicada em 12/08/2026 às 16h42

Durante oito anos, chuva era sinônimo de preocupação para quem trabalhava no trecho da avenida Pinheiro Machado entre as ruas Venezuela e México. A água acumulava rapidamente, dificultava a passagem de veículos e pedestres e chegava a invadir estabelecimentos. Agora, com a nova drenagem concluída, a realidade começa a mudar.

A forte chuva registrada nesta terça-feira (11) mostrou, na prática, o resultado da obra concluída pela Prefeitura de Porto Velho no dia 28 de junho. Mesmo com a chuva que atingiu toda a cidade, o ponto que antes registrava alagamentos recorrentes não apresentou o problema relatado durante anos por quem trabalha na região.

Para o prefeito Léo Moraes, o resultado demonstra a importância de investir em obras estruturais que solucionem problemas históricos e melhorem diretamente a rotina da população.

“Obra de drenagem precisa ser feita para resolver o problema de verdade. Durante anos, comerciantes e moradores dessa região sofreram com alagamentos e prejuízos. Hoje, ver a chuva forte passar e o trecho permanecer transitável mostra que estamos no caminho certo, entregando soluções que fazem diferença na vida das pessoas”, destacou o prefeito Léo Moraes.

O empresário Alexandre Ramos trabalha há mais de oito anos no local e acompanhou de perto os transtornos provocados pelas chuvas. Segundo ele, o problema já causou prejuízos dentro do estabelecimento e até quedas de motocicletas de funcionários devido ao nível da água.

“Alagava bastante. A água entrava dentro do escritório, eu já perdi alguns móveis. Funcionário meu já teve moto que caiu porque a água ficava muito alta. Ninguém saía, ninguém passava e ninguém chegava. A gente sofreu bastante com isso”.

Alexandre não estava no estabelecimento no momento da chuva, mas acompanhou a situação pelas câmeras de segurança. O cenário, segundo ele, foi bem diferente daquele que se repetia há anos.

“Choveu bastante na cidade e eu olhei pelas câmeras. Não encheu, não deu aquela enchente que a gente vinha sofrendo. Antigamente, com cinco minutos de chuva, ninguém conseguia passar mais aqui”.

Para o empresário, conseguir circular normalmente pelo trecho depois da chuva já representa uma grande mudança.

“Eu só tenho a agradecer. Vamos botar nota 10, porque só da gente conseguir atravessar a rua aqui já é 10. Cem por cento!”, comemorou Alexandre.

Obra concluída

Executada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), a obra teve início em abril e foi concluída em 28 de junho deste ano. A intervenção foi realizada para ampliar a capacidade de escoamento das águas pluviais no trecho da avenida Pinheiro Machado entre as ruas Venezuela e México.

Ao todo, foram implantados 336 metros de rede de drenagem. Os serviços incluíram cinco caixas coletoras de 1,20 metro por 1,20 metro, além de caixas coletoras e de passagem de 1,50 metro por 1,50 metro.

Também foram instalados 33 metros de tubulação de concreto com 60 centímetros de diâmetro e outros 303 metros com 80 centímetros de diâmetro.

O atual secretário municipal de Infraestrutura, Liandro Loyola, destacou que a intervenção buscou solucionar um problema antigo da região e que o comportamento do trecho durante as chuvas já demonstra a importância do serviço executado.

“Essa era uma região que apresentava um problema antigo de alagamento e precisava de uma intervenção estrutural. A nova drenagem foi executada para aumentar a capacidade de escoamento da água e o resultado já pode ser percebido durante as chuvas. Ver um comerciante que conviveu anos com essa situação dizer que hoje consegue atravessar a rua normalmente mostra a importância desse trabalho”, destacou Liandro Loyola.

Com a nova estrutura em funcionamento, a chuva desta semana trouxe um cenário diferente para quem convive diariamente com o trecho. Onde antes poucos minutos eram suficientes para dificultar a passagem e causar prejuízos, desta vez a água escoou sem provocar o alagamento que marcou a rotina da região durante anos.