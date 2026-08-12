Temperaturas em São Paulo voltam a subir a partir de quarta-feira

Por AGÊNCIA BRASIL

Publicada em 12/08/2026 às 16h18

Depois de passar a segunda-feira (10) com média de 13ºC e a terça (11) igualmente fria, a cidade de São Paulo deve registrar maiores temperaturas a partir desta quarta-feira (13). No final de semana, as máximas podem ficar entre 28ºC e 30ºC.

A chegada do calor foi detectada pelo Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas de São Paulo (CGE).

Nesta terça-feira (11), as temperaturas seguem baixas em toda a cidade, com média de 12,4ºC. A máxima não deve superar os 16ºC, enquanto os índices de umidade do ar permanecem acima dos 70%. É possível a ocorrência de uma ocasional garoa nos bairros próximos ao extremo da zona sul.

Para os próximos dias, as projeções atmosféricas do CGE apontam para o afastamento do ar frio de origem polar do leste paulista.

Na quarta-feira (12), as temperaturas variam entre mínima de 13°C na madrugada e máxima de 23°C no decorrer da tarde, com taxas mínimas de umidade do ar em torno dos 60%.

O dia amanhece com muitas nuvens e probabilidade de formação de névoa úmida. Ao longo da manhã, a nebulosidade se dissipa, o sol aparece e passa a predominar entre nuvens no restante do dia. No fim da tarde a quantidade de nuvens volta a aumentar, em função da chegada da brisa marítima, mas sem previsão de chuva.

Na quinta-feira (13), o dia deve iniciar com termômetros ao redor dos 15°C na madrugada, céu encoberto e pontos isolados de redução de visibilidade, em decorrência da formação de névoa úmida.

O sol surge ainda no período da manhã com a diminuição da cobertura de nuvens, impulsionando a elevação dos termômetros. A máxima deve atingir os 27°C no decorrer da tarde, e os índices mínimos de umidade relativa do ar devem se situar perto dos 50%. Não há expectativa de chuva para o encerramento do dia.