Fátima Cleide destaca a importância de políticas públicas para a juventude no dia Internacional da Juventude

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 12/08/2026 às 17h01

Na manifestação, a candidata ressaltou que os jovens precisam ter acesso a oportunidades e ações públicas capazes de contribuir para suas trajetórias. Entre as áreas mencionadas estão educação, cultura, esporte, trabalho e participação nas decisões que afetam a vida da juventude.

Segundo Fátima Cleide, ouvir e acolher os jovens também faz parte da construção de políticas voltadas a esse público. A mensagem defende ainda a garantia de direitos e a criação de condições para que cada jovem possa fazer escolhas e transformar sua própria realidade.

Ao abordar a data, a candidata afirmou que cuidar da juventude significa reconhecer sua importância no presente e nos caminhos que serão construídos diariamente.