Michelle Bolsonaro convoca para lançamento oficial de Bruno bolsonaro Scheid ao Senado e diz que ele é “escolhido de Jair”

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 12/08/2026 às 14h12

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro divulgou um vídeo convocando apoiadores em Rondônia para o lançamento oficial da candidatura de Bruno Bolsonaro Scheid (PL) ao Senado. O evento está marcado para domingo, 16 de agosto, às 9h, na Prime House, em Ji-Paraná.

Na gravação, Michelle apresenta Bruno como o nome escolhido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro para a disputa. A declaração deixa explícito o posicionamento do grupo político em relação à candidatura ao Senado em Rondônia.

“Domingo, 16 do 8, às 9 horas da manhã, na Prime House, vai acontecer o lançamento da campanha do escolhido de Jair Messias Bolsonaro.”

A fala é particularmente relevante por esclarecer que, na disputa pelas duas vagas ao Senado por Rondônia, Bruno Scheid é apresentado por Michelle como o candidato escolhido por Jair Bolsonaro. Até então, o apoio do ex-presidente já vinha sendo associado à candidatura do PL, mas a manifestação da ex-primeira-dama verbaliza diretamente essa escolha.

Michelle também pediu a participação dos apoiadores no evento e afirmou que Bruno pretende atuar em defesa dos interesses de Rondônia no Senado.

“Vamos lá juntos apoiar o homem de Rondônia, no Senado, vai trabalhar e vai fazer a diferença pra todos vocês.”

Bruno Scheid também divulgou a convocação em suas redes sociais. Na publicação, afirmou que Rondônia precisa de uma “voz firme, leal e que lute de verdade por quem produz” e informou que o encontro marcará o início da mobilização de sua campanha.

O lançamento oficial da candidatura de Bruno Bolsonaro Scheid ao Senado será realizado na Prime House, localizada na Avenida Marechal Rondon, 134, bairro União, em Ji-Paraná, a partir das 9h de domingo.