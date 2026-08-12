Porto Velho: Após 13 anos, auxílio de Incentivo às Atividades Específica passa de R$ 300 para R$ 400

Por Leticia Regis

Publicada em 12/08/2026 às 15h26

Depois de mais de uma década sem atualização, o Auxílio de Incentivo às Atividades Específicas será reajustado de R$ 300 para R$ 400. A medida faz parte do pacote de leis encaminhado pela Prefeitura de Porto Velho e representa um aumento de 33% no benefício concedido aos servidores municipais.

Criado em 2013, o auxílio permaneceu com o mesmo valor ao longo dos anos, mesmo diante das mudanças no custo de vida. Agora, a proposta busca corrigir essa defasagem e reconhecer o trabalho dos profissionais que estão diariamente na linha de frente dos serviços públicos.

A medida alcança aproximadamente 2.530 servidores de diferentes áreas, incluindo profissionais responsáveis pela limpeza das unidades escolares, merendeiras, servidores administrativos e outros trabalhadores que contribuem diretamente para o funcionamento dos serviços oferecidos à população.

Para o prefeito Léo Moraes, a atualização do benefício representa um reconhecimento a profissionais que desempenham funções essenciais para o município.

“Valorizar o servidor é reconhecer quem está todos os dias trabalhando para que o serviço público funcione. São profissionais que muitas vezes não aparecem, mas fazem a diferença na vida da população. Esse reajuste é uma forma de corrigir uma situação que estava há muitos anos sem mudança e mostrar que o trabalho de cada servidor é importante para Porto Velho”.

Mais do que um reajuste financeiro, a atualização representa uma forma de valorização de quem muitas vezes trabalha longe dos holofotes, mas tem papel fundamental na rotina das escolas e demais espaços públicos.

O aumento também reforça o compromisso da administração municipal com a valorização dos servidores e com a atualização de benefícios que ficaram defasados ao longo do tempo.

Com a mudança, o auxílio passa a ter um valor mais compatível com a realidade atual e beneficia justamente trabalhadores que desempenham atividades essenciais no dia a dia do município.

A proposta integra o conjunto de medidas que busca promover avanços nas condições de trabalho e reconhecer a importância dos servidores para a prestação dos serviços públicos em Porto Velho.

Após 13 anos congelado, o benefício volta a avançar, levando aos servidores não apenas um novo valor no contracheque, mas também o reconhecimento pela importância do trabalho realizado todos os dias.