Uma nova história de acolhimento e proteção em Porto Velho

Por Adaides Batista/DPSE

Publicada em 12/08/2026 às 15h49

Porto Velho avança no fortalecimento da rede de proteção com a implantação da Casa Aurora, nova unidade de acolhimento institucional para crianças e adolescentes, serviço que integra o Departamento de Proteção Social Especial (DPSE), da Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social da Prefeitura de Porto Velho sob a direção de Poliana Miranda.

Uma casa de acolhimento começa a ser construída muito antes de abrir suas portas. Por isso, a Semias realiza uma ampla capacitação dos servidores que atuarão na unidade, reunindo diferentes áreas da rede para compartilhar conhecimentos, alinhar fluxos e preparar as equipes para os desafios do acolhimento institucional.

A programação conta com a participação da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Civil, Polícia Militar, NUPS/TJRO, além das equipes técnicas e de gestão da própria Semias.

Para o prefeito Léo Moraes, a implantação da Casa Aurora representa um avanço na estrutura de proteção às crianças e adolescentes de Porto Velho.

Para Paulo Afonso, a implantação da Casa Aurora representa mais um avanço na estruturação da política de assistência social do município

"Estamos fortalecendo uma rede que precisa estar preparada para acolher, proteger e garantir direitos. A Casa Aurora representa mais do que uma nova estrutura: é um espaço pensado para oferecer segurança, cuidado e atendimento humanizado a crianças e adolescentes que precisam dessa proteção. Investir na preparação das equipes é também investir na qualidade desse acolhimento", destacou o prefeito.

Para o secretário municipal Paulo Afonso Ferreira Júnior, que esteve presente na capacitação, a implantação da Casa Aurora representa mais um avanço na estruturação da política de assistência social do município.

“Estamos estruturando um serviço que precisa funcionar com responsabilidade desde o primeiro dia. Isso significa investir não apenas na estrutura física, mas principalmente nas pessoas. A capacitação fortalece nossas equipes e integra a rede para que cada criança e adolescente acolhido tenha seus direitos garantidos e receba um atendimento digno, seguro e humanizado.”

Ação reuniu diferentes áreas da rede para compartilhar conhecimentos

A diretora da Proteção Social Especial, Poliana Miranda, destaca que preparar os profissionais também é uma forma de começar a cuidar de quem será acolhido.

“Nós costumamos dizer que a Proteção Social Especial é o hospital da alma. Quem chega até um serviço de acolhimento traz uma história que precisa ser recebida com responsabilidade, técnica e, sobretudo, humanidade. A Casa Aurora não começa quando abrirmos as portas. Ela começa agora, preparando pessoas para acolher, proteger e ajudar a reconstruir histórias.”

Mais do que uma nova estrutura, a Casa Aurora representa o compromisso de Porto Velho com uma rede cada vez mais preparada, integrada e humana para garantir proteção e direitos às nossas crianças e adolescentes.