JAVs 2026: fim da primeira fase do torneio de futsal define confrontos das oitavas

Por secom

Publicada em 12/08/2026 às 11h46

A primeira fase do torneio de Futsal Masculino dos Jogos Abertos de Vilhena (JAVs 2026) foi encerrada na última segunda-feira, 10, com os últimos confrontos da fase classificatória. As partidas definiram os classificados e os duelos das próximas etapas eliminatórias da competição.

Pela Chave C, o Marreco Titanium venceu o Boleiros pelo placar de 5 a 3 e assegurou a liderança do grupo com 12 pontos. O resultado manteve a equipe com 100% de aproveitamento na fase inicial, marca alcançada apenas pelo Marreco e pelo Milão CRC Castilho Dudel.

No Grupo D, a partida disputada teve dez gols marcados e terminou com a vitória do Atlético Raposa sobre o Cartola FC por 7 a 3. Com o resultado, o Atlético Raposa alcançou 10 pontos e encerrou a fase na primeira colocação do grupo, enquanto o Cartola avançou na segunda posição.

A programação das quartas de final começa na próxima semana. Na terça-feira, 18, às 19h30, a Starfit, líder do Grupo A e detentora do melhor ataque do torneio, com 25 gols marcados, enfrenta o Milão ME Celulares, segundo colocado do Grupo B. Na sequência, às 20h30, o Milão CRC Castilho Dudel joga contra o CSB, vice-líder do Grupo C.

Os demais confrontos acontecem na sexta-feira, 21. Às 19h30, o Atlético Raposa mede forças com o Prosprey, segundo colocado da Chave A. Encerrando a rodada de classificação para as semifinais, às 20h30, o Marreco Titanium enfrenta o Cartola FC.

Confira a tabela das quartas de final:

erça-feira (18)

19h30 | Starfit x Milão ME Celulares

20h30 | Milão CRC Castilho Dudel x CSB

Sexta-feira (21)

19h30 | Atlético Raposa x Prosprey FC

20h30 | Marreco Titanium x Cartola FC