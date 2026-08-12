Operação Lei Seca reforça fiscalização e conscientização no trânsito em seis municípios de Rondônia

Por Assessoria

Publicada em 12/08/2026 às 11h42

Com o objetivo de prevenir sinistros e reforçar a segurança de condutores, passageiros e demais usuários das vias, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO) realizou, nos dias 7 e 8 de agosto, mais uma série de ações da Operação Lei Seca (OLS) em diferentes regiões do estado.

As fiscalizações ocorreram nos municípios de Porto Velho, Ariquemes, Jaru, Ji-Paraná, Cacoal e Vilhena, resultando em 1.243 condutores abordados durante as ações. Desse total, 128 pessoas foram identificadas em situação de embriaguez, enquanto 40 condutores foram flagrados sem habilitação. As fiscalizações também resultaram em 303 autuações e 57 pessoas foram conduzidas à Central de Flagrantes da Polícia Civil pelo crime de embriaguez ao volante.

A Diretoria Técnica de Fiscalização e Ações de Trânsito (DTFAT) destaca que os números reforçam a importância da fiscalização como instrumento de prevenção e, principalmente, da responsabilidade individual de cada condutor. Dirigir após consumir bebida alcoólica compromete a capacidade de atenção, reduz os reflexos e aumenta significativamente o risco de sinistro, colocando em perigo não apenas a vida do motorista, mas também a de passageiros, pedestres, motociclistas e outros condutores.

OBJETIVO DA OLS

A Operação Lei Seca atua justamente para coibir a conduta perigosa de misturar bebida alcoólica e direção, promovendo uma mudança de comportamento no trânsito. Mais do que punir as infrações, as ações de fiscalização têm caráter preventivo e educativo, contribuindo para conscientizar a população de que álcool e direção não combinam.

A orientação é simples: quem beber deve escolher uma alternativa segura para retornar para casa, como utilizar transporte por aplicativo, táxi, transporte coletivo ou contar com um condutor que não tenha consumido bebida alcoólica.

No trânsito, a escolha de cada pessoa pode fazer a diferença entre chegar em segurança e provocar uma tragédia. Respeitar as leis de trânsito é também uma forma de preservar vidas.