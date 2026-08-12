Prefeitura participa de ação da Rede de Proteção no Baixo Madeira e fortalece vínculos com famílias atípicas

Por Adaides Batista

Publicada em 12/08/2026 às 12h02

A Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias) da Prefeitura de Porto Velho participou de uma importante ação da Rede de Proteção no Baixo Madeira, coordenada pelo Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO), por meio do Dr. Flávio Henrique, reunindo diferentes órgãos e instituições em uma atuação integrada em benefício das comunidades dos distritos de São Carlos, Santa Catarina e Calama.

A iniciativa contou com a parceria do Ministério Público (MP), Defensoria Pública, Secretaria de Estado da Educação (Seduc), Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas), Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam), Secretaria Municipal de Educação (Semed), Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar e Semias.

Representando a Semias, o Departamento de Acessibilidade, Inclusão e Desenvolvimento Humano (DAIDH) e o Departamento de Proteção Social Especial (DPSE), por meio do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), integraram as atividades, levando atendimento, orientação e ações voltadas à garantia de direitos e à proteção social das famílias.

Projeto Laços de Inclusão aproxima o poder público das famílias atípicas

Projeto teve como propósito promover acolhimento, escuta e orientação às famílias

Durante a ação, a Semias desenvolveu o projeto Laços de Inclusão, iniciativa vinculada ao fortalecimento de vínculos com as famílias atípicas das comunidades de São Carlos, Santa Catarina e Calama.

O projeto teve como propósito promover acolhimento, escuta e orientação às famílias, especialmente aquelas que convivem diariamente com pessoas com deficiência e outras necessidades específicas.

As atividades possibilitaram momentos de acolhimento e apoio psicológico, além da disseminação de informações e conhecimentos sobre as diferentes deficiências, contribuindo para que as famílias possam compreender melhor as necessidades de seus familiares e encontrar estratégias para lidar com os desafios do cotidiano.

Para o prefeito Léo Moraes, levar os serviços públicos para as comunidades mais distantes é fundamental para garantir que as políticas de inclusão e proteção social cheguem a quem mais precisa.

"Uma cidade mais inclusiva é aquela que consegue estar presente onde as pessoas estão. Nosso compromisso é aproximar os serviços públicos das famílias, ouvir suas necessidades e garantir que todos tenham acesso a acolhimento, orientação e direitos. No Baixo Madeira, essa união de esforços mostra que podemos avançar ainda mais na construção de uma cidade para todos", destacou o prefeito.

Lidiane Silva destacou que o projeto fortalece a inclusão, valoriza as famílias e amplia o conhecimento

A proposta também reforça a importância da informação como instrumento de autonomia, cuidado, proteção e inclusão, aproximando os serviços públicos das famílias que vivem em comunidades mais distantes da área urbana.

Uma rede que atua de forma integrada

A participação da Semias na ação demonstra a importância do trabalho articulado entre os diferentes órgãos que compõem a Rede de Proteção. A união de esforços permite ampliar o acesso das comunidades às políticas públicas, identificar demandas e fortalecer os mecanismos de garantia de direitos.

“Para a Semias, estar presente no Baixo Madeira representa o compromisso de levar a política de assistência social e as ações de inclusão para além dos espaços institucionais, chegando diretamente às comunidades e às famílias que necessitam de acolhimento, orientação e acesso às políticas públicas”, observou o secretário da Semias, Paulo Afonso.

“O Laços de Inclusão reafirma, assim, o compromisso da Semias com uma política pública de inclusão que valoriza as famílias, promove o conhecimento, combate o capacitismo e fortalece os vínculos comunitários”, disse a diretora do DAIDH da Semias, Lidiane Silva.

A ação no Baixo Madeira demonstra que, quando diferentes instituições trabalham juntas, a Rede de Proteção se torna mais forte e capaz de alcançar quem mais precisa, promovendo acolhimento, proteção, informação, acessibilidade e inclusão para todos.