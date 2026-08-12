Mais de 1,3 mil atendimentos e 400 resgates: Vilhena amplia ações de proteção animal

Por Assessoria

Publicada em 12/08/2026 às 11h44

O trabalho desenvolvido pela Prefeitura de Vilhena, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), tem papel importante na proteção e no bem-estar animal da cidade. A manutenção e os serviços realizados no Canil são executados por uma empresa especializada, contratada pelo município para garantir o atendimento, os cuidados e o acompanhamento dos animais acolhidos. No local, animais em situação de abandono, vítimas de acidentes ou maus-tratos recebem atendimento veterinário, alimentação e assistência diária.

Atualmente, o abrigo acolhe cerca de 500 animais, entre cães e gatos, que recebem alimentação, acompanhamento veterinário e os cuidados necessários durante o período em que permanecem no local, até que possam ser encaminhados para adoção responsável. Desse total, aproximadamente 470 já foram castrados e os que ainda não passaram pelo procedimento, aguardam a idade correta para realização.

Os números também mostram o alcance do trabalho realizado. Ao longo deste ano, já foram registrados mais de 1.300 atendimentos veterinários, além de mais de 400 resgates de animais em situações de vulnerabilidade que necessitavam de intervenção. Além disso, a unidade realiza, em média, 250 consultas e procedimentos por mês.

Outro resultado importante é o número de animais que encontraram novos lares. Ao longo deste ano, mais de 250 adoções já foram realizadas, dando aos animais acolhidos a oportunidade de encontrar uma família e receber os cuidados necessários em um ambiente adequado.

Além das ações realizadas diretamente pelo Canil, o município também conta com projetos parceiros voltados à castração gratuita de animais que já possuem tutores. Por meio dessas iniciativas, cerca de 2 mil animais já passaram pelo procedimento, contribuindo para o controle populacional, a prevenção de ninhadas não planejadas e a promoção da saúde e do bem-estar.

Além dos números relacionados aos atendimentos, outro dado que chama a atenção são as ações educativas realizadas junto às escolas municipais. Somente no mês passado, cerca de 500 alunos visitaram o abrigo para conhecer de perto o trabalho desenvolvido e os animais acolhidos no local.

A atuação conjunta entre o serviço municipal e os projetos parceiros amplia a rede de proteção animal em Vilhena, contemplando tanto aqueles que necessitam de acolhimento, resgate e atendimento veterinário quanto os que possuem tutores e podem ter acesso gratuito à castração.