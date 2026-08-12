Casal é preso e cerca de 400 kg de maconha são apreendidos na BR-364

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 12/08/2026 às 12h02

Cerca de 400 kg de maconha foram encontrados escondidos em uma área de vegetação rural da linha C-100, às margens da BR-364, nesta terça-feira (11). Um homem e uma mulher foram presos durante a ação, que contou com a participação das polícias Militar, Civil e Rodoviária Federal.

Antes da localização da maior parte da droga, os policiais encontraram dois veículos nas proximidades do ponto investigado. Com o casal, foram apreendidos dinheiro, aparelhos celulares e pequenas porções de uma substância com características de maconha.

A operação teve início após informações repassadas por integrantes do Núcleo de Inteligência da Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Rodoviária Federal. Segundo a informação recebida pelas equipes, um caminhão teria descarregado uma grande quantidade de drogas em uma área de mata próxima a uma plantação de milho.

Com as buscas ampliadas pela vegetação, vários volumes contendo uma quantidade maior de substância com características de entorpecente foram encontrados escondidos no local. Materiais utilizados para o acondicionamento da droga também foram apreendidos.

Após a localização do material, o homem e a mulher foram presos. Os dois, juntamente com os veículos e todos os itens apreendidos, foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Ariquemes.