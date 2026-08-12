Suspeito é agredido a pauladas e esfaqueado após tentativa de assalto

Por hora1rondonia.com

Publicada em 12/08/2026 às 08h50

Um homem ainda não identificado foi agredido a pauladas e esfaqueado no final da manhã desta terça-feira (11), durante uma confusão registrada no cruzamento da Rua Miguel Chakian com a Avenida Benjamin Constant, no bairro Embratel, em Porto Velho. O caso mobilizou equipes de emergência e da Polícia Militar após o homem ficar ferido durante o confronto.

Segundo informações obtidas pelo portal de notícias Hora1Rondônia, as primeiras informações apontam que o homem estaria acompanhado de um comparsa e os dois teriam tentado assaltar um venezuelano que passava pela região. A ação, porém, teria sido percebida por outros estrangeiros que estavam nas proximidades, que teriam cercado os suspeitos e iniciado as agressões.

Durante a confusão, o homem acabou sendo atingido por pauladas e golpes de faca. Mesmo ferido, ele também teria conseguido atingir um dos venezuelanos durante o confronto. O comparsa aproveitou a movimentação e conseguiu fugir correndo, tomando rumo ignorado. Até o momento, a identidade dos envolvidos não foi confirmada pelas autoridades.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou os primeiros atendimentos ao suspeito, que foi encaminhado ao Hospital João Paulo II para receber cuidados médicos. A Polícia Militar também foi chamada e realizou os procedimentos necessários no local, além de iniciar buscas pelo segundo envolvido. A ocorrência deverá ser investigada para esclarecer a dinâmica da tentativa de assalto e das agressões.