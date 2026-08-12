COSEMS-RO conhece projeto de Supercentro de Diagnósticodo Câncer em Cacoal

Por Assessoria

Publicada em 12/08/2026 às 08h52

COSEMS-RO conhece projeto de Supercentro de Diagnóstico do Câncer em Cacoal Estrutura em implantação pretende ampliar a capacidade de diagnóstico oncológico e deverá ser discutida entre gestores de saúde do estado.

Rondônia poderá contar com uma nova estrutura voltada à ampliação e à agilidade do diagnóstico do câncer. O projeto do Supercentro de Diagnóstico do Câncer Comboni, em implantação pela Associação Assistencial à Saúde São Daniel Comboni (ASSDACO), em Cacoal, foi apresentado ao presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Rondônia (COSEMS-RO), Wagner Wasczuk Borges, durante visita institucional realizada na última sexta-feira (7).

A agenda ocorreu a convite da ASSDACO. Wagner foi recebido pela presidente da instituição, Vera Lúcia Travain de Souza Bianchini, e por outros membros da entidade. Durante a visita, foram apresentadas a estrutura já implantada, os equipamentos incorporados e o planejamento para o funcionamento do novo serviço.

A proposta é ampliar a capacidade de diagnóstico oncológico em Rondônia e contribuir para uma organização regionalizada do atendimento, buscando reduzir o tempo entre a investigação e a confirmação da doença. O projeto conta com acompanhamento técnico do Ministério da Saúde e do A.C.Camargo Cancer Center.

“Todo serviço que contribua para ampliar o acesso e tornar o diagnóstico mais ágil precisa ser discutido de forma integrada com os municípios. O COSEMS-RO está à disposição para participar desse diálogo e contribuir para o fortalecimento da rede de saúde em Rondônia”, destacou Wagner Wasczuk Borges.

O projeto deverá ser apresentado à Secretaria de Estado da Saúde (SESAU) e, posteriormente, à Comissão Intergestores Bipartite de Rondônia (CIB-RO), com previsão de discussão entre os gestores ainda neste ano. A expectativa é construir um modelo regionalizado que amplie o acesso ao diagnóstico, reduza o tempo de espera dos pacientes e fortaleça a linha de cuidado oncológico no estado.