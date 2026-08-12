Por Assessoria

Publicada em 12/08/2026 às 09h00

Sabe aquela música que você canta no chuveiro e parece que o mundo para pra ouvir? Aquele violão que toca nas rodas de amigos e todo mundo pede bis? A voz que emociona na igreja e merece ser conhecida por toda a cidade?

CHEGOU A HORA.

No dia 21 de agosto, a Praça Municipal Nilo Paulo Balbinot se transforma no grande palco do Festival de Música de Espigão d'Oeste. E os protagonistas são vocês: os talentos que fazem nossa cidade pulsar com arte, criatividade e paixão.

Aqui não tem julgamento, tem celebração. Não tem barreira, tem oportunidade. Não tem taxa, tem acesso livre. Porque acreditamos que cultura se faz com gente, e gente de Espigão d'Oeste tem talento de sobra.

E TEM PREMIAÇÃO EM DINHEIRO PRA QUEM BRILHAR MAIS!

Mas o maior prêmio mesmo é esse: mostrar pra todo mundo que a arte espigãoense é forte, é diversa, é transformadora. É você subindo naquele palco e dizendo: "eu faço parte disso".

Quando: 21 de agosto, às 19h30

Onde: Praça Municipal Nilo Paulo Balbinot, Espigão d'Oeste/RO

Inscrições: Gratuitas, pelo site da Prefeitura

Link: www.espigaodooeste.ro.gov.br

Não deixa pra depois. Não espera "uma hora dessas". A hora é agora. O palco é seu. A cidade é sua.

Espigão d'Oeste transforma vidas. E você faz parte dessa transformação.