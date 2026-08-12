Dr. Benedito Alves defende programa permanente para aumentar a segurança na BR-364

Por Assessoria

Publicada em 12/08/2026 às 09h30

A BR-364 é fundamental para a rotina e para a economia de Rondônia. Pela rodovia passam diariamente trabalhadores, famílias, produtores rurais e veículos responsáveis pelo transporte de cargas entre diferentes regiões do estado e do país.

Por isso, para o deputado estadual Dr. Benedito Alves, a discussão sobre a rodovia precisa ir além de simplesmente apontar problemas. É necessário identificar os locais de maior risco e estabelecer ações permanentes de prevenção.

Principais pontos de atenção

Entre os fatores que precisam ser acompanhados estão:

* Acidentes: identificação dos trechos com maior ocorrência e análise das possíveis causas;

* Pontos críticos: levantamento dos locais que apresentam maior risco para motoristas e passageiros;

* Sinalização: manutenção e melhoria da sinalização horizontal e vertical;

* Manutenção: acompanhamento das condições do pavimento, acostamentos e demais estruturas;

* Segurança viária: adoção de medidas preventivas para reduzir riscos e preservar vidas.

Prevenção antes do acidente

A proposta de Dr. Benedito Alves é defender um programa permanente de identificação e correção dos pontos críticos das rodovias, estabelecendo prioridades de acordo com o nível de risco e o impacto para a população.

“Precisamos trabalhar com prevenção. Não podemos esperar que acidentes aconteçam para depois agir. É necessário identificar os pontos críticos, entender os riscos e corrigir os problemas antes que novas vidas sejam colocadas em perigo”, afirma Dr. Benedito Alves.

A iniciativa também teria impacto direto na economia. A BR-364 é utilizada para o transporte de cargas, escoamento da produção agrícola e deslocamento diário de trabalhadores e famílias. Uma rodovia mais segura significa mais proteção para quem circula e melhores condições para a atividade econômica.

Para o parlamentar, a segurança da BR-364 precisa ser tratada como uma prioridade permanente, com planejamento, fiscalização e investimentos direcionados aos trechos que mais necessitam de intervenção.

Cuidar da principal rodovia de Rondônia é também cuidar das pessoas que dependem dela todos os dias.