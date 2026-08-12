Copa Tancredo de Futsal 2026 tem Congresso Técnico antes do início da competição

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 12/08/2026 às 09h15

A Copa Tancredo de Futsal 2026 começa neste sábado, 15 de agosto, com partidas nas categorias Masculina e Feminina, no Distrito de Boa Vista do Pacarana. A competição terá início após a realização do Congresso Técnico, promovido nesta terça-feira na Escola Tancredo.

O encontro reuniu dirigentes e representantes das equipes inscritas, além do secretário municipal de Esportes, Lazer e Cultura, Wedson Silva. Durante a reunião, foram apresentadas orientações relacionadas ao regulamento e à organização da competição.

Também foram esclarecidos aspectos referentes à forma de disputa e outros procedimentos que deverão ser observados pelas equipes durante a Copa Tancredo de Futsal 2026.

Com as orientações repassadas aos participantes, a competição está programada para começar neste sábado, com jogos nas categorias Masculina e Feminina, dando início à programação esportiva no Distrito de Boa Vista do Pacarana.