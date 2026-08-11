Equipes de Pimenta Bueno entram em campo neste sábado (15) em jogos decisivos

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 11/08/2026 às 14h22

Lind’Água busca vaga na final feminina e semifinal masculina da Copa Regional de Futebol Society 2026

Uma tarde decisiva será vivida por Pimenta Bueno neste sábado (15), quando duas equipes do município entrarão em campo pelas fases eliminatórias da 5ª Copa Regional de Futebol Society 2026. Os confrontos serão realizados no Complexo Esportivo Geraldão, com a equipe feminina atuando às 16h30 e o time masculino às 17h30.

A competição reúne 24 equipes e aproximadamente 480 atletas, entre as categorias masculina e feminina, representantes de 11 municípios de Rondônia. Na reta final, a Copa chega às semifinais do feminino e às quartas de final do masculino.

Pela categoria feminina, a Lind’Água/Arena São Caetano enfrenta a ASPAFE, de Espigão d’Oeste, por uma vaga na decisão. A equipe adversária chega ao confronto com o melhor ataque do torneio e uma das melhores defesas.

O mando de campo será um dos fatores à disposição das pimentenses. A Lind’Água/Arena São Caetano jogará no Complexo Esportivo Geraldão e poderá contar com o apoio da torcida na tentativa de avançar à final. A partida está prevista para as 16h30.

Na disputa masculina, a representação de Pimenta Bueno ficou reduzida a uma equipe. Das quatro que iniciaram a competição, apenas a Lind’Água/Bela Vista continua na busca pelo título.

O adversário nas quartas de final será o Mascote/Rio Claro, também de Espigão d’Oeste. O time espigoense chega ao mata-mata com a melhor defesa da competição. Nas três partidas disputadas na primeira fase, a equipe não sofreu gols.

Para avançar à semifinal, a Lind’Água/Bela Vista terá como trunfos o fator casa, o apoio da torcida e uma trajetória de quase 30 anos de história. O duelo contra o Mascote/Rio Claro está marcado para as 17h30, logo depois da semifinal feminina.

Com os dois confrontos em sequência, Pimenta Bueno terá a oportunidade de acompanhar suas equipes em busca de avanços nas duas categorias. Primeiro, Lind’Água/Arena São Caetano e ASPAFE disputam uma vaga na final feminina. Depois, Lind’Água/Bela Vista e Mascote/Rio Claro medem forças pelas quartas de final do masculino.

Os jogos acontecem no Complexo Esportivo Geraldão, em Pimenta Bueno, com transmissão ao vivo pelo canal da TopNet TV no YouTube.