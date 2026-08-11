Terremoto na Colômbia: mortes chegam a 254; mais de 3 mil estão desaparecidos

Por G1

Publicada em 11/08/2026 às 15h22

Terremoto de magnitude 7,4 atingiu a Colômbia na segunda (10), e teve epicentro em San José del Palmar, no oeste do país, a 103 km de profundidade. Foi o maior abalo sísmico no país na última década.

O tremor deixou 254 pessoas mortas e 570 feridas.

De acordo com o balanço do governo, 61 prédios e 1.300 casas colapsaram ou foram danificadas; ainda há pessoas presas nos escombros. Em Cáli, mais de 20 edifícios desabaram.

Imagens retratam prédios vindo abaixo, pilhas de escombros e a corrida para buscar sobreviventes.