Quem cuida dos números também ajuda a cuidar da cidade

Por Letícia Regis

Publicada em 11/08/2026 às 16h15

Nem todo trabalho que transforma a cidade acontece nas ruas. Antes de uma obra começar, de um serviço ser ampliado ou de uma política pública chegar à população, existe uma equipe planejando, organizando e cuidando para que os recursos públicos sejam utilizados da melhor maneira possível.

É nesse trabalho, muitas vezes silencioso e realizado longe dos olhos da população, que atuam os servidores da Secretaria Executiva de Orçamento da Secretaria Municipal de Economia (Semec). Agora, oito desses profissionais passam a ser contemplados com a extensão da gratificação de localização, em uma medida que representa reconhecimento, justiça e valorização.

A iniciativa integra o pacote de leis aprovado pela Prefeitura de Porto Velho para valorizar o funcionalismo municipal e busca garantir isonomia com servidores que já atuam nas áreas de finanças, contabilidade e orçamento e que recebem a gratificação.

Mais do que uma mudança na folha de pagamento, a medida reconhece a importância de quem dedica conhecimento técnico, responsabilidade e atenção aos detalhes para ajudar a organizar as contas públicas.

Orçamento não é apenas número. É planejamento. É responsabilidade. E, principalmente, é a base para que o dinheiro público possa se transformar em aquilo que a população precisa: saúde, educação, infraestrutura, limpeza, iluminação, assistência e tantos outros serviços que fazem parte da vida da cidade.

Léo Moraes destacou a importância dos profissionais e a garantia de tratamento igualitário para quem exerce funções semelhantes

“Esses profissionais têm uma função essencial dentro da Prefeitura e nada mais justo do que garantir tratamento isonômico a quem exerce atividades semelhantes e contribui diariamente para o funcionamento da administração”, destacou o prefeito Léo Moraes.

Um reconhecimento que vai além dos números

São apenas oito servidores diretamente alcançados pela medida, mas cada um representa uma parte importante de uma engrenagem que precisa funcionar todos os dias.

São profissionais que trabalham com planejamento e organização orçamentária, ajudando a transformar decisões administrativas em possibilidades concretas para a população. Um trabalho que nem sempre aparece, mas que está presente em cada serviço que depende de uma gestão responsável dos recursos públicos.

A extensão da gratificação chega, portanto, como um reconhecimento àqueles que também fazem a cidade acontecer nos bastidores.

O pacote de valorização do funcionalismo tem justamente esse propósito, olhar para o servidor como pessoa, reconhecer sua dedicação e corrigir desigualdades que permaneceram durante anos.