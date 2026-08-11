Dispositivo inteligente ajuda a proteger usuários contra choques elétricos em praças de Porto Velho

Por Letícia Regis

Publicada em 11/08/2026 às 17h01

Quem frequenta as praças de Porto Velho pode já ter reparado em pequenos dispositivos instalados junto aos postes metálicos de iluminação. Discretos, eles fazem parte de uma tecnologia criada para reforçar a segurança de quem utiliza esses espaços públicos, incluindo crianças, adultos e animais.

Mantido pela Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur), o sistema Bloq Amp funciona como uma proteção auxiliar contra choques elétricos. O equipamento monitora o circuito enquanto a iluminação está energizada e, ao identificar uma fuga de corrente, interrompe automaticamente o fornecimento, reduzindo o risco de que a corrente elétrica alcance quem eventualmente entre em contato com uma estrutura energizada.

A Prefeitura já apresentou a tecnologia como um dispositivo do tipo DR (Diferencial Residual), recurso utilizado para identificar alterações na corrente elétrica e interromper o circuito em situações de fuga.

Como funciona?

O funcionamento é automático. Enquanto o sistema de iluminação está ligado e o dispositivo está em operação, o Bloq Amp acompanha continuamente o circuito elétrico.

Se for identificada uma fuga de corrente, o equipamento atua imediatamente e desliga o circuito, interrompendo o fornecimento de energia naquele trecho.

Equipamento monitora o circuito enquanto a iluminação está energizada

Na prática, o dispositivo funciona como uma camada adicional de proteção. Ele não substitui a manutenção preventiva da rede elétrica nem os cuidados necessários ao utilizar equipamentos e estruturas públicas, mas atua para reduzir riscos em caso de uma anormalidade elétrica.

Onde o sistema está instalado?

Atualmente, a EMDUR mantém o dispositivo em postes metálicos de três praças de Porto Velho:

- Praça dos Taxistas: Rua Antônio Maria Valença com Rua Gilbim, na região dos bairros Flodoaldo Pontes Pinto/4 de Janeiro.

- Praça Maria Rita de Cássia Costa de Mendonça: Entre a Avenida Calama, Rua Silas Shockness e Rua Paulo Macalão, no bairro Flodoaldo Pontes Pinto, em frente à região do IFRO.

- Praça Marise Castiel: No cruzamento da Avenida Imigrantes com a Décima Avenida, no bairro Alphaville, ao lado da Feira do Alphaville.

Na Praça Maria Rita de Cássia Costa de Mendonça, o sistema já entrou em funcionamento preventivo em duas ocasiões. Após a instalação, o Bloq Amp identificou situações de fuga de corrente e realizou automaticamente o desligamento do circuito.

O funcionamento do equipamento nessas ocorrências demonstra justamente a finalidade da tecnologia: identificar uma condição anormal e interromper o fornecimento de energia antes que a situação possa representar risco aos usuários do espaço.

Para quem utiliza as praças, a orientação é simples: diante de qualquer poste, equipamento elétrico ou estrutura que apresente sinais de problema, como fios expostos, danos, faíscas ou outras situações anormais, não toque e mantenha distância. A ocorrência deve ser comunicada aos canais oficiais da Prefeitura para que a equipe responsável possa realizar a avaliação e o atendimento necessários.

A instalação de dispositivos como o Bloq Amp faz parte das ações de prevenção e manutenção da infraestrutura urbana, reforçando que a segurança também está nos detalhes que muitas vezes passam despercebidos.

O prefeito Léo Moraes destacou a importância da instalação nos parques públicos da cidade.

“Esse é um sistema muito importante que protege adultos e crianças. É uma tecnologia silenciosa que age automaticamente diante do risco. Estamos juntos com a Emdur para implantar o sistema em outros pontos da capital, até porque, em espaços públicos, prevenir é também uma forma de cuidar”.