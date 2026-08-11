Mariana Carvalho cumpre agenda em seis municípios do Cone Sul de Rondônia

Por Assessoria

Publicada em 11/08/2026 às 15h29

A candidata ao Senado Mariana Carvalho cumpriu, entre os dias 4 e 7 de agosto, uma agenda em Colorado do Oeste, Pimenteiras do Oeste, Cabixi, Corumbiara, Cerejeiras e Vilhena. Durante a passagem pelos municípios, Mariana se reuniu com prefeitos, vereadores, ex-prefeitos, lideranças políticas, empresários e representantes da sociedade civil. Os encontros serviram para ouvir demandas locais, fortalecer o diálogo com a região e apresentar resultados de ações já realizadas.

Entre os exemplos destacados está o trabalho pela estruturação da UTI Neonatal do Hospital Regional de Vilhena, iniciativa voltada ao atendimento de recém-nascidos que precisam de cuidados especializados. A estrutura permite que famílias da região tenham acesso ao atendimento neonatal em Vilhena, evitando, em determinados casos, o deslocamento para outras cidades em um momento de grande fragilidade.

Nas agendas em Cerejeiras, onde foram discutidas demandas nas áreas de saúde, educação, cultura, esporte, infraestrutura e causa animal, a candidata participou da exposição da cidade, promovida pela Associação Agropecuária de Cerejeiras (Agrocer). Em Vilhena, Mariana encerrou o roteiro com encontros políticos, religiosos e comunitários, incluindo representantes do bairro Embratel, que apresentaram reivindicações relacionadas à saúde, infraestrutura, esporte e espaços de convivência.

Ao longo dos quatro dias, a agenda reforçou o compromisso de Mariana Carvalho com o Cone Sul, unindo escuta das demandas atuais, articulação política e prestação de contas de um trabalho que já apresenta resultados para a população da região.

“Quero continuar sendo uma voz ativa em defesa dos municípios de Rondônia, trabalhando para que as políticas públicas cheguem, de forma concreta, a quem mais precisa. O Cone Sul pode contar com a nossa dedicação e com uma atuação responsável, próxima das pessoas e focada em resultados”, enfatizou Mariana.