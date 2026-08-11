Laerte Gomes cumpre agenda intensa em municípios de Rondônia durante o fim de semana

Por Juliana Martins

Publicada em 11/08/2026 às 14h10

O deputado estadual Laerte Gomes cumpriu uma extensa agenda de compromissos em diferentes municípios de Rondônia nos últimos dias, participando de reuniões, visitas e eventos ao lado de lideranças locais e apoiadores.

Na sexta-feira, 7 de agosto, Laerte esteve em Ji-Paraná, onde realizou uma série de visitas. Ainda no mesmo dia, seguiu para Presidente Médici, onde participou de uma reunião com lideranças e apoiadores da região. O encontro fez parte da agenda de aproximação e diálogo do parlamentar com representantes dos municípios.

No sábado, 8 de agosto, o deputado prestigiou a tradicional cavalgada de Ouro Preto do Oeste. O evento reuniu moradores, lideranças políticas e representantes de diferentes municípios, contando também com a presença de Adailton Fúria, candidato ao Governo de Rondônia.

Já no domingo, 9 de agosto, Dia dos Pais, Laerte Gomes manteve compromissos durante a manhã em Ji-Paraná, realizando visitas antes de seguir com a programação dos dias seguintes.

A semana começou em ritmo intenso. O deputado esteve inicialmente no distrito de Terra Boa, pertencente ao município de Alvorada do Oeste. Na sequência, cumpriu compromissos em São Miguel do Guaporé e Seringueiras.

A agenda do dia foi encerrada em Costa Marques, durante uma reunião realizada no Espaço Grécia. O encontro reuniu um grande público, entre apoiadores e lideranças locais, que acompanharam a passagem do parlamentar pelo município.

Com compromissos em diferentes regiões, Laerte Gomes segue mantendo contato com lideranças e comunidades dos municípios rondonienses, ouvindo demandas e participando de encontros que integram sua agenda pelo estado.