Palco da Expoari desaba durante ventania em Ariquemes um dia após o fim da feira

Por ROLNEWS

Publicada em 11/08/2026 às 14h34

Parte da estrutura do palco da Expoari, em Ariquemes (RO), desabou na tarde desta segunda-feira (10), durante uma forte ventania registrada no município. O incidente aconteceu um dia após o encerramento da feira agropecuária.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram a estrutura bastante danificada após o desabamento.

A Expoari terminou no domingo (9) e reuniu, ao longo da programação, grandes nomes da música nacional, como Ana Castela, Leonardo, Bruno & Marrone, entre outros artistas.

Até o momento, não há informações de pessoas feridas. As circunstâncias do desabamento ainda devem ser apuradas.