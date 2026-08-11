Palco da Expoari desaba durante ventania em Ariquemes um dia após o fim da feira

Parte da estrutura do palco da Expoari, em Ariquemes (RO), desabou na tarde desta segunda-feira (10), durante uma forte ventania registrada no município. O incidente aconteceu um dia após o encerramento da feira agropecuária.
Imagens que circulam nas redes sociais mostram a estrutura bastante danificada após o desabamento.
A Expoari terminou no domingo (9) e reuniu, ao longo da programação, grandes nomes da música nacional, como Ana Castela, Leonardo, Bruno & Marrone, entre outros artistas.
Até o momento, não há informações de pessoas feridas. As circunstâncias do desabamento ainda devem ser apuradas.
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